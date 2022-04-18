تستمر مظاهرات أهالي إقليم الجزيرة التي انطلقت في الـ12 من نيسان/ إبريل الجاري، تحت شعار" لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا" وذلك ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتواطؤه مع جيش الاحتلال التركي في شن هجمات على باشور كردستان.

وعلى هامش مظاهرة أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، والتي انطلقت يوم أمس الاثنين، استطلعت وكالتنا آراء المشاركين في المظاهرة، والذين أكدوا على مواصلة فعالياتهم في وجه خيانة الديمقراطي الكردستاني.

"سندعم الكريلا إلى النهاية"

والدة الشهيد من قوات الدفاع الشعبي، محي الدين شاكر، عطية حسين، طالبت جميع شعوب كردستان بالوقوف أمام سياسات وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتواطؤه مع الاحتلال التركي في شن هجمات على باشور كردستان، وتابعت: "جميع مقاتلي ومقاتلات الكريلا أبناء وبنات الكرد، لذلك نرفض أي هجوم عليهم، فلا يجوز دعم ومساندة العدو في احتلال أرضنا".

وخلال المظاهرة وجهت عطية حسين حديثها إلى مقاتلات ومقاتلي الكريلا "واصلوا نضالكم ضد الخيانة، ونحن سندعمكم إلى النهاية".

عطية طالبت جميع النساء والأمهات في باشور كردستان بعدم قبول خيانة الديمقراطي الكردستاني والوقوف أمام هجماته على باشور ومناطق الدفاع المشروع.

فيما بدأت دولة الاحتلال التركي بمساندة من قوات الديمقراطي الكردستاني، فجر يوم أمس الاثنين بهجمات إبادة واحتلال أخرى على زاب ومتينا وآفاشين في مناطق الدفاع المشروع بباشور، لكن قوات الدفاع الشعبي (HPG) أفشلت أولى عملياته في "شكفتا بريندارا" في زاب.

"استشهد شقيقي وابني على يد قواته"

أما عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، حياة سليمان، فأكدت أن الديمقراطي لم يعمل يوماً لصالح القضية الكردية، بل ساند ودعم العدو في جميع المراحل من أجل مصالحه الشخصية، وقالت: "استشهد شقيقي وابني على يد قواته"، مضيفة: "طالبنا الديمقراطي الكردستاني مراراً وتكراراً بالتكاتف معنا ضد العدو، وبالرغم من ذلك يستمر بهجماته على أبنائنا وبناتنا".

وتابعت: "الديمقراطي الكردستاني يشارك في مخططات إبادة الكرد، وبسياساته هذه يقف أمام جميع طموحاتنا وأهدافنا"، مؤكدة "لن يتمكن الديمقراطي الكردستاني من تحقيق ما يطمح إليه بخيانته هذه".

"علينا التكاتف معاً ضد العدو"

ومن جانبها، طالبت عضوة مجلس عوائل الشهداء، عطية عمر الديمقراطي الكردستاني بإيقاف هجماته على جبال كردستان، وبيّنت: "علينا التكاتف معاً ضد العدو، لنتمكن من حماية ثورتنا ومكتسباتنا".

عطية دعت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عدم الانجرار وراء مخططات وسياسات الإبادة للحزب وعدم شن أي هجمات على مقاتلي الكريلا، وقالت: "مقاتلو الكريلا دافعوا عن جميع شعوب كردستان، لذلك على الديمقراطي الكردستاني مساندة مقاومتهم وليس شن هجمات عليهم".

"لن نقبل بسياسات الإبادة والخيانة"

وبدوره، لفت عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في تربه سبيه، حسين خالد، إلى مخططات الاحتلال التركي في إبادة الكرد بدعم من الديمقراطي الكردستاني، وقال: "ساندت دولة الاحتلال التركي مرتزقة داعش في شن الهجمات على شمال وشرق سوريا، والآن تسعى إلى احتلال باشور كردستان وضرب حركة حرية كردستان بمساندة من الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف: "هذه مؤامرة تاريخية تحاك على حركة حرية كردستان بهدف تصفيتها وإنهائها، ولذلك لن نقبل بهذه الهجمات وسنواصل دعمنا ومساندتنا لمقاومة الكريلا"، داعياً جميع الكرد في داخل وخارج كردستان، وكافة الأحزاب السياسية الكردية إلى الوقوف ضد سياسات الإبادة والخيانة للديمقراطي الكردستاني.

(ل)

ANHA