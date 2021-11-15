وجاء حديث المشاركين لوكالتنا في المسيرة التي خرجت اليوم في مدينة كوباني تحت شعار "حان وقت الحرية" للمطالبة بكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وتحريره.

المواطن، ولات شيخو قال: "إن الجميع يعلم أن فرض العزلة على القائد أوجلان طال أمده، ولا بدّ من فعل شيء لكسرها ونحن أهالي كوباني بخروجنا اليوم إلى الساحات نود إيصال صوتنا إلى العالم إننا لن نهدأ حتى يتحرر قائدنا أوجلان".

وأضاف: "كفى صمتاً حيال ما يمارس بحق القائد أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي، وعلى الشعب الكردي أن يستيقظ من غفوته، فقائدنا اليوم في سجن منعزل عن العالم، وعلينا أن نكون أهلاً لفلسفته التي أمدتنا بالنور بعد عصور الظلام".

'كفانا عيشاً في ظل استبداد يمتد جذروه لأكثر من 400 عام'

أما المواطن، عادل حسن فقال: إن "الوقت وقت الحرية كفانا عيشاً في ظل استبداد يمتد جذروه لأكثر من 400 عام" في إشارة منه إلى الدولة العثمانية المندثرة صاحبة الفكر والأفعال الإجرامية بحق شعب المنطقة، وتابع "علينا توحيد صوتنا لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

وبدوره قال المواطن، علاء الدين كنو: "خروجنا اليوم إلى الساحات هو من أجل المطالبة بحرية القائد أوجلان صاحب الفضل على شعوب المنطقة، وإيصال صوتنا للأنظمة الاستبدادية أننا لن نتراجع خطوة إلى الخلف حتى كسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان وتحريره جسدياً"، مطالباً المنظمات الحقوقية في العالم بالقيام بدورها حيال ما يمارس من تعذيب بحق القائد في إمرالي.

(ن ك/ف)

ANHA