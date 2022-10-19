مشاركون في مراسم شهداء الهجمات الكيماوية: قرارنا واضح وهو المقاومة

ونشر مركز الدفاع الشعبي (NPG)، أمس الثلاثاء، سجل 17 من مقاتلي الكريلا، استشهدوا في الهجمات الكيماوية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بباشور(جنوب كردستان) منذ شباط 2021.

في هذا السياق، نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، مراسم غيابية للمقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي (HPG)، عثمان عبدي، الاسم الحركي سردم آكري بجانب مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو معصوم حسن، كلمة قدم فيها العزاء لذوي الشهيد سردم، وأشاد بدور الشهداء في حفظ الأمن والأمان ونوه إلى أن الشعوب المناضلة تستمد قوتها وإرادتها من تضحيات الشهداء.

وأكد أن "استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية يدل على فشلها العسكري أمام مقاومة الكريلا، معاهداً على تصعيد النضال ودعم مقاومة قوات الكريلا والتمسك بفكر الأمة الديمقراطية لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان وبالتالي تحرير الشعوب".

من جهته، أشاد عضو مكتب العلاقات في مجلس قامشلو العسكري، كاوا كلو، بدور قوات الكريلا في الحفاظ على مكتسبات الثورة، وبيّن أن "دولة الاحتلال التركي تنتهج القتل لترسيخ استعمارها واحتلالها وما يحدث اليوم هو استمرار لسياسات الإبادة التي تنتهج بحق الشعوب". وشدد أن الهجمات لن تثنيهم عن المقاومة.

كما أشار الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، مسعود داوود، إلى أن الاحتلال التركي يسعى عبر شن هجمات كيماوية على قوات الكريلا إلى التغطية على فشله العسكري في مناطق الدفاع المشروع. وأكد أن "مقاتلي الكريلا يسطرون ملاحم المقاومة أمام هجمات الاحتلال التركي".

وشدد "نشجب الموقف الدولي الذي اختار الصمت أمام المجازر التي ترتكب بحق شعوب المنطقة "، وأكد أن تكاتف المكونات هو السبيل الوحيد لتحقيق الحرية.

وأشاد عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس، أحمد علاوي، وعضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا زيور علي بدور الشهداء في الحفاظ على مكتسبات الثورة وأكدا أن هذه الهجمات لن تثني شعوب المنطقة عن المقاومة.

وشجبت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، هدية شمو، هجمات دولة الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ورددت بصوت مرتفع " كفى صمتاً، كفى خيانة، نعم للمقاومة، عاشت أخوة الشعوب، الشهداء قاداتنا المعنويون".

وفي الختام، قرئت وثيقة الشهيد سردم آكري وسلمت لذويه وسط ترديد شعار " المجد والخلود للشهداء".

من جهته، نظم مجلس عوائل الشهداء في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو أيضاً، مراسم غيابية للمقاتلة ضمن صفوف قوات الدفاع الشعبي (HPG)، نوروز طاهر، الاسم الحركي روكسان زاغروس، في ملعب رميلان المغلق.

حضر المراسم المئات من أهالي نواحي مقاطعة قامشلو (ديرك، جل آغا، تل كوجر) وأعضاء المؤسسات المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد، كلمة قال فيها:" إن إرادة شعب روج آفا والانتصارات التي حققها في الثورة وترسيخ مشروع الإدارة الذاتية كان بفضل مقاومة الكريلا حماة مكتسبات الشعوب المقاومة"، وأكد "مقاومة الشهيدة روكسان زاغروس ورفاقها زادتنا إصراراً على السير على درب النضال والمقاومة".

بدوره، نوه الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، إلى أن دولة الاحتلال التركي تشن هجمات إبادة على الشعوب المقاومة، وأشار إلى أنها لا تستهدف المكون الكردي فقط؛ بل تستهدف كافة المكونات.

وشجب استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية، وقال:" استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً ليس بجديد؛ لأنها تأسست على إراقة الدماء"، مشدداً على ضرورة رفع وتيرة المقاومة.

من جهتها، أشادت عضوة المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، زوزان ديرك، بتضحيات الشهداء في سبيل تحقيق الحرية والعدالة لكافة الشعوب.

وفي الختام، قرئت وثيقة الشهيدة روكسان زاغروس وسلمت إلى ذويها وسط ترديد الأهالي شعارات تمجد الشهادة والشهداء " المجد للشهداء".

(كروب/آ)

ANHA