مشاركون في مراسم عزاء شهداء مجزرة ديرك: النصر سيكون حليف الشعوب المقاومة

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم عزاء لشهداء المجزرة، وهم: مراسل وكالتنا عصام عبد الله، حسين علي، جيجك هاروني، هلال قاسم، هدية عبد الله، عبيد خالد، محمود علي، فايز عبد الله، نوري جفتجي، حسين خلتو، مازن أوسي، وذلك في مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في الناحية.

شارك في مراسم عزاء 11 شهيد، الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو ووجهاء العشائر العربية والكردية في إقليم الجزيرة، وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية للإقليم، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤتمر ستار.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تقدم بعدها الرئيس المشترك لقوات حماية المجتمع في ديرك (HPC) حسين رمضان، بالعزاء لذوي الشهداء، وقال: "أمام نضال ومقاومة شهدائنا يعجز الكلام؛ لأننا لا نستطيع إيفائهم حقهم"، وأكد أن "دولة الاحتلال التركي لن تستطيع كسر معنوياتنا بهذه الهجمات، بل سنستمر في النضال ولن نتراجع حتى تحقيق أهداف الشهداء".

وأشاد بمقاومة الشهداء، قائلاً: "مقاومة شهدائنا ترفع لها القبعات وتنحني لها الهامات، لأنهم قاموا بواجباتهم الوطنية رغم كل الهجمات والصعوبات".

استهداف صوت الشعب المقاوم

وعن استهداف مراسل وكالتنا عصام عبد الله، قال الإداري في قوى الأمن الداخلي بإقليم الجزيرة، باهوز علي، إن الاحتلال التركي استهدف الشهيد عصام لأن كاميرته كانت تنقل حقيقة الشعب المقاوم أمام هجمات الاحتلال التركي، لجميع العالم.

وأوضح أن "الشعب في شمال وشرق سوريا أصبح مثالاً يحتذى به في المقاومة والفداء، وبات مدرسة في المقاومة أمام هجمات الأعداء لتحقيق حياة حرة".

أما الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، حكمت حبيب، أشار إلى أن "مشروع الأمة الديمقراطية الذي تتشارك من خلاله جميع المكونات لا يناسب فكر الدول السلطوية المهيمنة ولا سيما الاحتلال التركي الفاشي الذي يخاف من انتشاره في الداخل التركي لهذا السبب يهاجم شمال وشرق سوريا من كل الجهات ويستهدف الموطنين ويرتكب المجازر".

حبيب أكد أن الاحتلال التركي "ومنذ بداية الأزمة السورية يتدخل في سوريا، وشمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، إن كان عبر إرسال المرتزقة بعد إفشال مخططاته على يد قواتنا العسكرية، لذلك بات يتدخل بشكل مباشر ويرفع وتيرة هجماته ويستهدف المدنيين وسط صمت دولي مخز".

"تركيا دولة إجرام وإرهاب"

وباسم القبائل العربية في إقليم الجزيرة، أوضح الشيخ حسين السادة أن دولة الاحتلال التركي هي دولة إجرام وإرهاب، وقال: "تشكلت الدولة التركية على فكر الإرهاب، فمنذ بداية تأسيسها وهي ترتكب المجازر بحق الشعوب".

لافتاً الانتباه إلى الهجمات التركية الأخيرة على شمال وشرق سوريا، وقال: "تهاجم الدولة التركية أبنائنا وشعبنا وسط صمت دولي، فهي الآن تعتدي على حدود وسيادة الأراضي السورية؛ بالرغم بنود القوانين الدولية التي تنص على عدم الاعتداء على سيادة أي دولة".

مضيفاً "لو لم تحصل تركيا على الضوء الأخضر من روسيا وغيرها لما تمكنت من استهداف شعبنا الذي دحر الإرهاب المموّل من قبل تركيا"، مؤكداً أن "الدولة التركية تهدف للنيل من المشروع الديمقراطي لشعوب شمال وشرق سوريا".

مراسم العزاء انتهت بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي مقاومة شعوب شمال وشرق سوريا.

(ك-ع/آ)

ANHA