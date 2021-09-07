مشاركون في مهرجان هاوار: نأمل من خلال المهرجان أن نوصل صوت شعبنا للعالم

هذا وبدأت فعاليات مهرجان هاوار في موسمه الثالث في 6 أيلول الجاري في مخيم برخدان في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء وذلك تحت شعار "الثقافة الأصيلة هي صدى العصر".

وفي هذا الإطار تحدثت المشاركة فريدة طاري عن هدف مشاركتها قائلة: "نتيجة التشجيع الذي قدمه لي رفاقي بادرت للمشاركة في مهرجان هاوار في موسمه الثالث، وما حفّزَني على المشاركة هو لإبراز معاناة شعبي الذي تهجر من أراضيه، ومكث في المخيمات في الشهباء وتمسك بخيار المقاومة حتى تحرير عفرين والرجوع إليها".

وعن الأغنية التي ستؤديها قالت فريدة " وأعددت نفسي لأداء أغنية الفنان الكردي الكبير ديار ديرسم، والذي يعبر من خلال تلك الأغنية عن معاناة الشعب الكردي الذي مرّ خلال القرون بالمجازر والهجرات".

من جهته أوضح المشارك سرحد سيدو أهمية المهرجان وقال: "شاركت في مهرجان هاوار لأخرج موهبتي وأقدمها لشعبي وأتمنى من خلال هذا المهرجان أن أحظى بإعجاب الحضور، كما وأهدف إلى الحفاظ على الفلكلور العفريني وحمايته من الهجمات المستمرة الهادفة إلى إنهائه".

وأضاف سيدو "وسأؤدي أغنية للفنان Eyaz Yusif وسبب اختياري أغنية هذا الفنان هو لأنه حافظ خلال مسيرته الفنية على التراث الكردي ".

وفي السياق تحدثت المشاركة فكرت حاجو عن أهمية الغناء بالنسبة لها "شاركت في مهرجان هاوار بعدما حثني رفاقي على المشاركة وإمدادي بالمعنويات لإخراج موهبتي في المقام الأول، والأمر الثاني رغبة منا بالحفاظ على تراثنا الذي ورثناه عن أجدادنا وآبائنا، فمن خلال الغناء الفلكلوري يمكن للمرء أن يعبر عما بداخله وأن يبعث برسالة شعبه إلى العالم أجمع".

وأضافت: "سأؤدي أغنية للفنان ديار ديرسم والذي يروي مسيرة أحد المناضلين الكرد".

(ل)

ANHA