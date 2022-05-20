مشاركون في خيمة الاعتصام: وجود الكرد مرتبط بمقاومة الكريلا

انطلقت في الـ 16 أيار/ مايو الجاري، فعاليات خيمة اعتصام أهالي مقاطعة الحسكة التي نظمتها الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية تحت شعار "دربكم هو دربنا.. وهدفكم هدفنا"، دعماً لمقاومة الكريلا، وتنديداً بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK المشارك لجيش دولة الاحتلال التركي في شن هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) منذ الـ 17 من نيسان/ أبريل الفائت.

وأشاد المشاركون في خيمة الاعتصام المنصوبة في ناحية الدرباسية بمقاومة قوات الدفاع الشعبي HPG، ودورها في الحفاظ على الوجود الكردي، مستنكرين خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للكرد.

فوزة يوسف، إحدى المشاركات في خيمة الاعتصام المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته الاحتلال التركي في الهجوم على مناطق الدفاع المشروع، قال: "إن دولة الاحتلال التركي هي دولة عدوة لا لوم عليها، لكن لومنا على PDK الحزب الكردي الذي يخون شعبه ويشن الهجوم على حزب العمال الكردستاني"، مؤكدة "أنه أمر غير إنساني".

مضيفة: "نحن نتألم عندما نرى أن قوات كردية في باشور تهاجم شقيقتها الكردية (قوات الدفاع الشعبي) التي تدافع عن الشعب الكردي والقضية الكردية، نحن ندين ونستنكر هذه الهجمات والخيانة التي تحصل".

وأرجعت فوزة يوسف استمرار نضال الكرد في وجه المحتلين وعدم فنائهم وانصهار ثقافتهم إلى نضال ومقاومة قوات الدفاع الشعبي، وقالت: "إن مقاومة الكريلا ومقاومة روج آفا تكمل بعضها البعض"، مطالبة PDK بالعودة عن الخيانة؛ لأن الكرد أخوة والعدو واحد.

ودعت فوزة يوسف الشعب الكردي والأحزاب السياسية، في هذه المرحلة الحساسة، إلى توحيد صفوفهم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء أبناء الكرد.

كما أدان المواطن محمد خطيب حسو، المشارك في خيمة الاعتصام، مشاركة PDK مع جيش الاحتلال التركي في الهجمات على مناطق الدفاع المشروع "مديا"، مؤكداً أنها مؤامرة دولية بمساندة إقليمية على الشعب الكردي.

وقال حسو: "وجود الشعب الكردي مرتبط بشكل تلقائي بوجود الكريلا، كونها وحدها استطاعت محاربة أعداء الشعب الكردي وفي مقدمتهم، جيش الاحتلال التركي، بإمكانات بسيطة. ويتطلب من عموم الشعوب الكردستانية مساندة الكريلا في هذه المرحلة".

وعبّر حسو عن إيمانه التام بأن قوات الدفاع الشعبي سوف تنتصر مرة أخرى على دولة الاحتلال التركي، كما فعلت في حفتانين وزاب وغاري في الأعوام الفائتة، مشيداً بالمقاومة التاريخية التي تبديها هذه القوات.

وبدوره، دعا محمود سينو، المشارك في الخيمة، الحزب الديمقراطي الكردستاني للرجوع عن الخيانة، وعدم الانجرار خلف سياسات ومخططات دولة الاحتلال التركي، والعودة إلى حضن الشعب، قائلاً "مصير الديمقراطي الكردستاني العودة إلى أحضان الشعب الكردي. لا مكان له مع الاحتلال التركي".

وطالب سينو المجتمع الدولي وحلف الناتو وضع حدّ لتجاوزات دولة الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة، وقال: "تركيا تجاوزت مرحلة المصالح وتحقيق الإرادات الدولية إلى تشكيل تهديد لدول داعمة لها".

وأعربت ديانا العبد الله، المشاركة في خيمة الاعتصام، عن استيائها من خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، واختياره الاصطفاف مجدداً إلى جانب دولة عدوة للشعوب الكردستانية، وقالت: "نستنكر خيانة الكردي لأخيه الكردي، وهذا الأمر غير مقبول".

وأكدت ديانا العبد الله على استمرار مساندتهم لمقاومة قوات الدفاع الشعبي بكل الإمكانات المتاحة، سواء المادية أو المعنوية وقالت: "نحن نساند من يحارب من أجل القضية والحقوق الكردية".

(أم)

ANHA