مشاركون في خيمة الاعتصام من أجل حرية القائد في منبج: حان وقت رفع العزلة وتحرير القائد

وجاء ذلك في لقاءات أجرتها وكالتنا مع عدد من المشاركين في خيمة الاعتصام التي قامت أكاديميات المجتمع الديمقراطي في مدينة منبج وريفها بنصبها في الحديقة العامة وسط المدينة، وانطلقت فعالياتها، أمس السبت، تنديداً بالمؤامرة الدولية التي أدت إلى اعتقال القائد عبد الله أوجلان منذ أكثر من 23 عاماً، وصادف الـ 9 من تشرين الأول الجاري، الذكرى السنوية لبدئها عام 1998 عندما خرج القائد من سوريا.

محمود بكرو قال: "نحن هنا في هذه الخيمة للاعتصام والتنديد والاستنكار بالمؤامرة التي تعرض لها القائد أوجلان منذ أكثر من 23 عاماً، ولنؤكد ضرورة رفع العزلة المفروضة على القائد، والعمل على تحريره؛ لأن المنطقة بحاجة إلى فكره الحر، وهذا الشيء يقع على عاتق شعوب المنطقة التي عليها الخروج إلى الساحات وإيصال صوتها لكل العالم".

وطالب محمود بكرو جميع المنظمات الحقوقية التي تدّعي أنها تحمي حقوق الإنسان بالتحرك للكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان.

"حان الوقت لنقف صفاً واحداً في وجه المؤامرة الدولية على القائد أوجلان"

أما ميديا إبراهيم فقالت: "مستمرون في خيمة الاعتصام على مدى يومين؛ لنعرّف الوافدين على فكر القائد، وكذلك استنكار المؤمرة الدولية التي تعرض لها القائد، وكسر العزلة المفروضة عليه من قبل دولة الاحتلال التركية".

وأشارت: "الهدف من وجودنا في هذه الخيمة هو إيصال صوتنا إلى لجنة مناهضة التعذيب التي يقع على كاهلها جزء كبير من رفع العزلة المفروضة على القائد؛ لأن فكر القائد فكر حر".

وبدوره، قال رأفت الخلف "من خلال خيمة الاعتصام هذه، نناشد كافة المكونات في شمال وشرق سوريا والشعوب الحرة في العالم الوقوف صفاً واحداً للمطالبة بحرية القائد أوجلان بأسرع وقت ممكن، ونطالب المنظمات الحقوقية بالإسهام معنا في تحريره".

ووجه رأفت الخلف رسالة إلى أهالي منبج على وجه الخصوص، وقال إن "هذا الشعب تعرّف على فكر القائد وعاش التجربة الديمقراطية المطروحة في فكره على أرض الواقع، منذ أكثر من 5 أعوام، وحان الوقت ليقف صفاً واحداً في وجه المؤامرة الدولية على القائد والتي ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا".

وتستمر خيمة الاعتصام يومين، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساء، وسيتم خلالها تقديم سنفزيونات عن اعتقال القائد والمؤامرة الدولية التي تعرض لها والتعريف بها.

(ج)

ANHA