مشاركون في خيمة اعتصام قامشلو: سنقاوم كافة الأنظمة المعادية لشمال وشرق سوريا

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبت تحت شعار "أين هي عدالتكم وضميركم" من قبل قوات حماية المجتمع بالتنسيق مع مؤتمر ستار في 12 آب الجاري في يومها الخامس عشر على التوالي، احتجاجاً على هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو.

وتوافد إلى خيمة الاعتصام التي زينت بصور الأطفال الذين استشهدوا وأصيبوا في الآونة الأخيرة بهجمات الطائرات المسيّرة التابعة لدولة الاحتلال التركي على المنطقة، وأعلام مؤتمر ستار، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "لا للاحتلال"، و "لا حياة بدون القائد"، أعضاء حركة الجمعيات التعاونية في إقليم الجزيرة.

وبدأت فعاليات الخيمة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته قراءة بيان من قبل الإداري في اتحاد الجمعيات التعاونية بمقاطعة الحسكة، وليد حسين واستهل البيان "باسم حركة الجمعيات التعاونية في إقليم الجزيرة ومن تحت خيمة المقاومة والكرامة نحيي مقاومة أبطال قوات سوريا الديمقراطية وبطلات قوات حماية المرأة كما نترحم على أرواح شهدائنا".

تابع البيان "تقوم الدولة التركية الفاشية في المرحلة الأخيرة بالانتقام لهزيمة التنظيم الإرهابي الداعشي، وذلك باستهداف المواطنين والأطفال عن طريق الطائرات المسيّرة أمام أعين وأنظار كافة الحكومات العالمية وتقوم بشكل ممنهج بتدمير البنية التحتية وتحاول خلق الفتن والنزاعات بين مكونات المنطقة بغية تشكيل بيئة مغذية "للإرهاب" العالمي واستهداف كافة الشعوب الديمقراطية في العالم".

وأكد البيان "نضالنا ومقاومتنا مستمرة ضد كافة الأنظمة المعادية لشعب شمال وشرق سوريا"، وأدان "الصمت العالمي تجاه الإرهاب التركي. كما حث الأطراف الدولية بتشكيل لجنة دولية مختصة بغية متابعة الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها تركيا".

شدد البيان "لا ندين فقط الصمت الدولي بل نطالبه بإدراج اسم حزب العدالة والتنمية ضمن قائمة الإرهاب."

تلاه قراءة بيان باسم مكتب المرأة في حركة الجمعيات التعاونية بإقليم الجزيرة من قبل عضوة الحركة، كندا شيخموس باللغة الكردية، واستهل البيان "نعزي عوائل الشهداء ونحيي مقاومة مقاتلي الحرية ونبارك هذه الخيمة خيمة المقاومة والكرامة التي نصبتها قوات حماية المجتمع – المرأة".

تابع البيان "الاحتلال التركي يشن هجمات وحشية على شعب شمال وشرق سوريا ويقتل النساء والأطفال أمام أنظار العالم، هذا العالم الذي شهد أن شمال وشرق سوريا قدمت أكثر من ١٢ ألف شهيد ودافعت وحمت هذه الأراضي من الإرهابين"، متسائلة "أهذه هدية العالم لنا بعد أن حررناه من الإرهابيين؟".

وأدان البيان صمت المجتمع الدولي، وبالأخص التحالف الدولي حيال جرائم دولة الاحتلال التركي، وأكد على المقاومة حتى آخر لحظة لهزيمة "الإرهاب" تحقيق النصر".

(ل م/ف)

ANHA