مشاركون في حملة جمع التواقيع: مستمرون في حملاتنا حتى تحقيق حرية القائد الجسدية

تستمر حملة جمع التواقيع المطالِبة برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان والكشف الفوري عن وضعه الصحي منذ 22 كانون الثاني المنصرم في أحياء مدينة الطبقة وريفها، وذلك عن طريق الكومينات والمجالس المحلية في المنطقة.

ووفقاً لعضوة لجنة مبادرة حرية القائد في الطبقة، شذى الحسين، فقد جُمع حتى الآن، أكثر من 190 ألف توقيع في مدينة الطبقة وريفها.

وفي هذا السياق، أجرت وكالتنا لقاءات مع أهالي بلدة المحمودلي في الريف الشمالي للطبقة الذين شاركوا في حملة جمع التواقيع.

وقال المواطن، جمعة الأحمد: "شاركنا في حملة جمع التواقيع؛ المطالبة بفك العزلة عن القائد وتحقيق حريته الجسدية، إيماناً منا بهذه القضية".

وأكد الأحمد "مطالباتنا وحملاتنا لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستستمر حتى تحقيق حرية جميع المعتقلين في سجون الظلم والاستبداد".

من جانبه، أشار المواطن مصطفى الناصر "شاركنا في حملة جمع التواقيع لأن حرية القائد أوجلان مطلب شعبي، وشعب المنطقة لن تنال من إرادته وسيمضي بهذا المطلب حتى تحقيق القائد حريته الجسدية".

مضيفاً: "نسعى من خلال حملتنا إلى تحقيق الحرية الجسدية للقائد؛ لأن حرية شعب المنطقة تحققت بفضل مشروعه؛ مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه، وتخلص من الاستبداد والعبودية".

وطالب الناصر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بـ "عدم التزام الصمت، واتخاذ إجراءات على أرض الواقع؛ لفك العزلة عن القائد، قائلاً: "حرية القائد مطلب جماهيري وشعبي".

فيما قالت المواطنة، جهينة الحسن "شاركت أنا وعدد كبير من الأهالي في هذه الحملة، ولن تتوقف مطالباتنا، وسنستمر في سعينا حتى خروج القائد من سجنه".

والجدير بالذكر أن المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، مددت الفترة المحددة لحملة جمع التواقيع؛ لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان إلى نهاية شباط الجاري، والتي كانت مقررة أن تنتهي، 15 شباط الجاري الذي يصادف الذكرى السنوية 24 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

(خ)

ANHA