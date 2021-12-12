مشاركون في فعالية اليوم الـ 69 للاعتصام: الهجمات على شنكال تتم بالتعاون مع PDK

تستمر فعالية الاعتصام في سيمالكا، في يومها الـ 69 للمطالبة بتسليم جثامين مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويتوافد الأهالي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية والفعاليات الاجتماعية في مناطق شمال وشرق سوريا إلى خيمة الاعتصام.

وزار خيمة الاعتصام اليوم أعضاء هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، حيث توجه المشاركون إلى الحدود بين جنوب كردستان وروج آفا واستقبلوا من قبل نشطاء الاعتصام المناوبين.

عضو هيئة الثقافة والفن كدر حسين ألقى كلمة خلال الاعتصام، وأشار فيها إلى مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال: "نستنكر هجمات الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الكريلا. إن تبعيتهم للدولة التركية لا تخدم القضية الكردية. إن عدم تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني للدعم لثورة شمال وشرق سوريا، لا يعني أن يقدم الحزب على قتل رفاقنا. إن ما يفعله الحزب الديمقراطي أمر غير مقبول من قبل الشعب".

وناشد كدر حسين الرأي العام الدولي: "على مدى سنوات دعا القائد آبو إلى عقد المؤتمر الوطني الكردستاني لأجل تحقيق الوحدة الوطنية. يجب أن نتحرك جميعاً من أجل عقد المؤتمر الوطني. بهذا الشكل فقط يمكن أن نحقق أهدافنا وأن نعيش بحرية ونحمي لغتنا وثقافتنا".

كما استنكر حسين هجمات جيش الاحتلال التركي ضد شنكال، وقال بهذا الصدد: "في الهجمات الأخيرة التي استهدفت شنكال استشهد مروان بدل. وأمس تم قصف مبنى مجلس الشعب. كما يواصل جيش الاحتلال التركي اعتداءاته ضد مناطق شمال وشرق سوريا. من المؤكد أن هذه الهجمات تتم بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده كل من نيجيرفان ومسعود البرزاني. وعلى الشعب الكردي أن يكون حذراً إزاء هذا الأمر".

كما عاهد كدر حسين في كلمته بالالتزام بنهج الشهداء وتصعيد والمقاومة، كما حيا المشاركين في فعالية الاعتصام.

ويناوب أهالي مدينة عامودا في فعالية الاعتصام المتواصلة منذ 69 يوماً.

(ك)

ANHA