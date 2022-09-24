مشاركون في فعالية المكتبة الجوالة: بفكر القائد أوجلان تحررت شعوب المنطقة وتوحدت

وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار حملة "هلمّوا إلى معركة الحرية" والتي تهدف لنشر أطروحات وفكر القائد عبد الله أوجلان وإيصاله إلى الأهالي في المنطقة.

وجابت المكتبة الجوالة شوارع وأحياء مدينة الرقة، وبعد الانتهاء من جولتها توقفت المكتبة، عند ساحة المجمع وسط مدينة الرقة، ووقف المشاركون فيها دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدث عضو حركة الشبيبة الثورية في الرقة وريفها، بوزان بركل وقال: "من هنا من مدينة الرقة التي هزمت أكبر قوة ظلامية تحت أجندة الدولة التركية ومرتزقتها، وهنا نذكر تضحيات شهدائنا الذين سطروا حروفاً من ذهب في المقاومة في تحرير مدينة الرقة وكافة مناطق شمال وشرق سوريا".

وأضاف، بوزان بركل: "كما تعلمون نحن مجتمعون هنا من أجل المفكر العظيم الذي تآمرت عليه الدول الرأسمالية والقوى الظلامية لأسره فكرياً في 15 شباط 1999. ثلاثة وعشرون عاماً والقائد يقاوم ويناضل من أجل كافة الشعوب المضطهدة والشعوب المطالبة بالحرية".

وأكد، بوزان بركل، "من هنا مدينة الرقة نقول لكافة شعبنا إن الحل الوحيد ضد الاحتلال والخيانة هو الدفاع المشروع ضد الظلم والاضطهاد وضد كل الدول المعادية للإنسانية، فالحرب الشعبية الثورية هي الحل الوحيد للقضاء على الاحتلال العثماني، ونقول لكافة شعوب المنطقة سنحرر كل مناطقنا المحتلة وسنكمل مسيرة الشهداء لتحرير كافة الأراضي".

بدوره، قال الرئيس المشترك للمجلس العام في مدينة الرقة، لؤي العيسى: "نقف اليوم صفاً واحداً من العرب والأرمن والشركس والكرد، بفضل فلسفة القائد، ومن هنا نطالب كافة دول العالم الحر بإطلاق سراح القائد أوجلان جسدياً".

وأضاف لؤي العيسى: "ما زال القائد موجوداً في سجون الاحتلال منذ 23 عاماً، ونحن مجالس الشعب نطالب بإطلاق سراحه، فبفضل فكره تعيش المنطقة بأمن وسلام. كما تم توحيد كافة المكونات تحت شعار الأمة الديمقراطية".

وفي ختام حديثه طالب العيسى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإطلاق سراح القائد أوجلان.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بعرض سنفزيون عن حياة القائد، ومن المقرر أن تنطلق المكتبة الجوالة يوم غد إلى بلدتي رطلة في الريف الجنوبي والسلحبية في الريف الغربي.

(م خ/خ)

ANHA