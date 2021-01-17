مشاركون في استذكار الشهداء: ننعم بالعيش الكريم بفضل تضحياتهم

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي مراسم استذكار لشهداء شهر كانون الثاني، الذين استشهدوا في أوقات وأعوام متفرقة خلال مشاركتهم في حماية أرضهم.

وحضر المراسم التي بدأت بدقيقة صمت، العشرات من عوائل الشهداء والمؤسسات المدنية والعسكرية، ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء، زهرة الأحمد، أسماء الشهداء الـ 43 الذين استشهدوا في شهر كانون الثاني.

وفي كلمة باسم المجلس العسكري للشدادي، قال القيادي، عودة اللهيبي، "الشهداء هم من ضحوا بأرواحهم رخيصة فداءً للحرية والعيش الكريم، والعسكريون في صفوف قوات سوريا الديمقراطية كلهم مشاريع للشهادة حتى بناء سوريا حرة ديمقراطية لامركزية".

فيما أوضح الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي، علاء العمر، أن الأمن والاستقرار والعيش الكريم الذي ينعم به أهالي المناطق في شمال وشرق سوريا هو بفضل تضحيات الشهداء.

وأضاف " يشن الاحتلال التركي، في كل يوم، هجمات على مناطقنا، ولا بد لنا أن نقتدي بالشهداء لنحمي أرضنا ومكتسبات ثورتنا، وذلك بالتكاتف والتعاضد بين كافة المكونات التي تعيش في شمال وشرق سوريا".

واختتم الاستذكار بالشعارات التي تمجد الشهادة والشهيد.

(ب د/هـ ن)

ANHA