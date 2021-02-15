أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عن انسحاب القوات التركية من منطقة غاري الواقعة في باشور كردستان بعد تعرضها للهزيمة على يد قوات الدفاع الشعبي عقب 4 أيام من المقاومة في وجه الهجمات التي شنتها القوات التركية في الـ 10 من شهر شباط الجاري.

وخلال التظاهرة المناهضة والمنددة بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط عام1999، أثنى أهالي ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو على مقاومة قوات الدفاع الشعبي وانتصارهم على جيش الاحتلال التركي في منطقة غاري بباشور كردستان.

بقوة أبنائنا ومقاومتهم وفكر القائد عبد الله أوجلان سنحقق الانتصارات

أكد إسماعيل رمو وهو أحد المشاركين في التظاهرة بأن قوة وإرادة قوات الكريلا هي التي أفشلت مخططات الاحتلال التركي في شن هجمات على منطقة غاري، وأنهم مستعدون لدعم مقاومة قوات الكريلا وإفشال كافة المخططات التركية.

فيما اعتبرت فهيمة حج يوسف انتصار غاري بمثابة انتصار لكافة عوائل الشهداء، وقالت: "سندعم مقاومة الكريلا، في غاري بأرواحنا وأرواح أبنائنا، وسنساند قواتنا".

وأكدت فهيمة حج يوسف بأن الدولة التركية لن تحقق غاياتها وأن كل مخططاتها ومؤامراتها التي حبكتها على قوات الكريلا باءت بالفشل، ومضت في حديثها قائلة: "اليوم بقوة شبابنا وبناتنا، وفكر القائد عبدالله أوجلان سنحقق الانتصارات".

شمسنا لن تحجب بمؤامراتهم ومخططاتهم

وبدورها، ربطت كلستان محمد الهجمات التي شنها الاحتلال التركي على منطقة غاري باقتراب الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "رغم جميع المؤامرات على شعبنا إلا أن قواتنا حققت النصر، وستظل كذلك".

وبيّنت كلستان أن النصر الذي حققته قوات الكريلا رفع معنوياتهم أكثر، وأنهم بإرادتهم القوية وإرادة قواتهم العسكرية القوية سيحققون المزيد من الانتصارات، مؤكدة بأن الدولة التركية مهما خططت وحبكت من مؤامرات فلن تتمكن من كسر إرادتهم، وبأنهم سيدعمون مقاومة قوات الكريلا، وقالت: "لن يتمكنوا من حجب شمسنا، وسنسير على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وسنهزم الاحتلال التركي كما سبق وفعلناها في منطقة زاب، الآن في غاري ".

واستنكرت المشاركة سعاد العمر هجمات الاحتلال التركي على منطقة غاري، وصمت الأمم المتحدة وجميع الدول الأوروبية المتخذة دور المتفرج حيال ما يحصل بحق الكرد في عموم كردستان، وأكدت "طالما تسري في عروقنا نقطة دم سنقاوم".

وعبرت سعاد عن فخرها وسعادتها بالنصر الذي حققته قوات الكريلا في غاري، وقالت:"جميعنا مع أبنائنا الكريلا، وسنحقق المزيد من الانتصارات في وجه الاحتلال التركي، وسنظل نقاوم".

(م ح)

ANHA