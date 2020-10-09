مشاركون في الندوة الحوارية: فلسفة أوجلان يرسم طريق تحرير شعوب المنطقة

وجاء انعقاد الندوة الحوارية حول حرية القائد عبدلله أوجلان من قبل أكاديمية المجتمع المدني في مدينة كوباني كتتمة للندوات التي يقيمها حزب الاتحاد الديمقراطي في مناطق شمال وشرق سوريا ضمن حملته "لا للاحتلال التركي نعم للحفاظ على مكتسبات الثورة" والتي أطلقها في 14من شهر أيلول المنصرم.

وعلى هامش الندوة ألتقت وكالة أنباء هاوار ببعض المنظّمين للندوة الحوارية والمشاركين فيها، حيث تقول المنظّمة جيندا تمي بأن "الهدف من هذه الندوة إيصال رسالة لدولة الاحتلال التركي بأن فكر القائد باق وكلما حاولت أن تقتل فكره سنزيد في نشر فكره أكثر لينتشر في كل المنطقة وكذلك اثبات فشل المؤامرة الدولية ضد فكر القائد".

أما المشارك في الندوة الحوارية فواز العلي قال بأنه حضر لفهم أفكار القائد ومشروعه الهادف لتخليص المجتمع من الاستبداد وعلى وجه الخصوص شمال وشرق سوريا.

من جانبه قال منظم الندوة بوزان خليل بأن الندوة جزء من الحملة التي أطلقها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) لتوعية شعوب المنطقة وكشف ممارسات دولة الاحتلال التركي وكذلك تنديدا بالمؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبدالله أوجلان وأضاف :"ولنعرف ما هو المطلوب منا كشعوب المنطقة في الفترة القادمة للعمل عليه بهدف نيل حرية القائد أوجلان ولنكون جديرين بفكره وفلسفته".

أما المشارك جزاع محمد فقال بأن حضوره هذه الندوة هي فرصة له للتعرف أكثر على أفكار القائد عبدلله أوجلان، وأضاف بأن شعوب المنطقة والشرق الأوسط بحاجة ماسة لفلسفة مثل فسلفة

القائد عبدلله اوجلان لتخليصها من الظلم واستبداد الأنظمة الفاشية التي تسعى إلى خلق الفتنة الطائفية بين شعوب المنطقة".

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ANHA