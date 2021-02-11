مشاركون في النّدوة بمنبج يطالبون برفع العزلة عن القائد أوجلان

وتحدّث لوكالتنا المشاركون في النّدوة التي أقيمت في منبج بخصوص المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، في 15شباط 1999, ومنهم النّاطقة باسم مجلس المرأة في منبج وريفها ابتسام عبد القادر، التي قالت: "هذه المؤامرة كانت ضد فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان من أجل إنهاء وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية, هذا الفكر التحرّري الذي كان ينادي به القائد أوجلان كان يخيف الدول التي تآمرت على القائد لاعتقاله".

وأضافت ابتسام : "اليوم القائد أوجلان يقبع في السّجون التركية, وأيضاً يعاني من العزلة المشدّدة, كل هذه العزلة والضغوطات التي يعاني منها القائد ضمن خطّة ومؤامرة مدروسة من أجل منع هذا الفكر من الانتشار، ولكن المقاومة مستمرّة وهذا الفكر مستمرّ لترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية الذي تنادي به جميع الشعوب الحرّة".

وطالبت ابتسام بشدّة، برفع العزلة والإفراج عن القائد عبد الله أوجلان الذي ينادي بحرية المرأة, ونحن نستمدّ القوة من هذا الفكر لكي نعيش بكرامة وحرّية.

وبدوره قال عبد الرزاق إسماعيل أحد وجهاء عشيرة الدمالخة: "إنّ الهدف من المؤامرة على القائد عبد الله أوجلان هو إسكات كلمة الحقّ وحرية الشعوب, واعتقال القائد هو اعتقال الكلمة الحرّة وهذا ما تريده الدول الرأسمالية التي تريد للشعوب أن تبقى مُستبَدّة".

وأكّد إسماعيل بأنّه: "يجب على كل إنسان حرّ أن يقول لا لاعتقال القائد أوجلان؛ لأنّه لم يفعل شيئاً مخالفاً للقانون، بل عمل من أجل حرّية الشعوب, لذلك على الشعوب الحرّة أن تتحرّك من أجل القائد لحماية هذا الفكر الذي انتهجته الأمة الديمقراطية".

(كروب/إ)

ANHA