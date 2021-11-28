مشاركون في المنتدى: علينا الصمود وتقوية روابطنا الثقافية والاجتماعية

وجاء حديث المشاركين لوكالتنا على هامش المنتدى الحواري الذي عقد اليوم في مدينة كوباني تحت شعار "بحرب الشعب الثوري ستحمي وجودك وتحقق حريتك" الذي نظمته أكاديميات المجتمع الديمقراطي.

حيث طالبوا الأهالي في المنطقة بالوحدة، والتكاتف، والوقوف في وجه الحرب الخاصة التي تمارس على المنطقة من كل الجهات.

المشارك يحيى كولاغلي قال بأن "شعبنا شعب واعٍ والثورات دائماً تتنصر بشعبها الواعي، فعندما يكون الشعب واعياً تكون الثورة منتصرة، ونحن نمر بمرحلة حساسة مرحلة نتعرض فيها لكل أنواع الحروب ومن بينها الحرب الخاصة والنفسية من قبل أعدائنا المتربصين بنا من كل الجهات".

وأضاف: "ليس من الضروري أن يحمل كل فرد منا السلاح، بل علينا أن نكون على استعداد لخوض هذه الحرب سواء بالقلم أو بالصمود وعدم منح العدو أي فرص لاستغلالها فالصمود بحد ذاته مقاومة، وكل من يخرج من أرضه سيكون عبداً خارجها لذا علينا المقاومة لننتصر في الحرب المعلنة علينا".

"علينا أن نبدأ بتفعيل كوميناتنا وتقوية الحماية الجوهرية"

وبدوره قال المشارك جيا علي بأن: "هذه الحرب الممارسة حرب كبيرة وعلينا الاستعداد لهذه الحرب، وأول شيء نفعله هو تقوية روابطنا الثقافية والاجتماعية، ونكون يداً واحدة لندافع عن قيمنا ومبادئنا، فأعداؤنا يهدفون لإزالتنا، والطريقة الوحيدة للقضاء علينا هي تفكيكنا، لذا يقع على عاتقنا أن نبدأ بتفعيل كوميناتنا بشكل أكبر وتقوية الحماية الجوهرية لنقضي على المخططات التي تحاك ضدنا".

وتابع جيا علي: "على شعبنا أن يضع كل طاقته في الحماية الذاتية لأنها العمود للفقري للقوى المدافعة عنه، فعندما لا يكون الشعب منظماً لا تستطيع القوى العسكرية فعل شيء للدفاع عنه، والنصر يبدأ من الداخل قبل الخارج، فعندما يكون الداخل قوياً ومنظماً تكون القوى المدافعة في أوج قوتها".

"الثورة تنتصر بالشعب صاحب الإرادة"

أما المشاركة فاطمة الجزائري فقالت بأن "الثورة تبدأ من الشعب، ولينتصر الشعب في ثورته عليه أن يكون صاحب إرادة وصاحب فكر حر، وهذان البندان نملكهما في حربنا الثورية التي نخوضها ضد المخططات التي تحاك ضدنا، فعدونا لا يميز بين صغيرنا وكبيرنا، لذا علينا أن نتعاون بجهد أكبر لننتصر".

وأشارت فاطمة: "أي خطوة نخطوها يجب دراستها بشكل دقيق، لأننا في حرب الوجود أو اللاوجود، وعدونا يهاجمنا بكافة أنواع الأسلحة وحتى المحرمة دولياً، وحتى هذه الأسلحة لن تخيفنا فنحن ماضون في درب الحرية".

(ن ك)

ANHA