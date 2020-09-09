مشاركون في المنتدى: الهدف من إقامة منتدى الحرب الخاصة هو توعية المجتمع

في ظل ما تمارسه تركيا من حرب خاصة على الشمال السوري عبر نشرها لعملائها في شمال وشرق سوريا وانتهاج سياسة هدفها ضرب مكتسبات شعب المنطقة، عُقد في مدينة كوباني منتدى حول الحرب الخاصة وأدواتها بمشاركة العشرات من الحقوقيين، السياسيين والمثقفين وأعضاء من مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني الذين ناقشوا خلال المنتدى آثار الحرب الخاصة، وكيفية إيجاد الحلول خلال يومي الجمعة والسبت.

العضو في حزب البارتي الديمقراطي الكردي في سوريا وأحد المشاركين في المنتدى عادل يوسف قال لوكالتنا بأن "الهدف من إقامة هذا المنتدى هو لقطع الطريق أمام العدو، وإبعاده عن شبابنا ونسائنا كي لا يقوم باستغلالهم عبر شبكاته الخاصة، لأن شبابنا اليوم يمثلون روح ثورتنا التي انتصرت بفضلهم".

وأضاف عادل يوسف "ما توصلنا إليه في هذا المنتدى هو أنه إذا أرادت الإدارة أن تقف في وجه مخططات العدو يجب عليها القيام بخطوات كثيرة، أولها القيام بتدريب وثقيف هذا المجتمع وتوفير المرشدين النفسيين والتدقيق على المناهج الدراسية والاهتمام بالجيل الشاب".

أما المحاضر في المنتدى، إدريس نعسان وهو ناشط إنساني، أكد لوكالتنا أن "المنتدى كان غنيًّا بالمحاضرات وتم تعريف الحرب الخاصة وأدواتها فيه، وتم أيضًا مناقشة وضع جيلنا الشاب، ووضع النساء أيضًا، وكذلك تم مناقشة دور مؤسسات الإدارة الذاتية وكيفية تطويرها في المستقبل".

وأكد إدريس نعسان أنه يجب على الإدارة مراجعة ما نتج عن تقصير من مؤسسات الإدارة الذاتية، وما يجب فعله في المستقبل وتخطي أخطائهم، وتمنى من الجهات المعنية أن يضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب لتتطور مؤسساتنا".

أما العضو في لجنة التحضير في منتدى الحرب الخاصة وأدواتها زياد إبراهيم قال لوكالتنا إن "هدفنا من هذا المنتدى هو توعية المجتمع، واستطعنا من خلال حضور هذا العدد الكبير من المشاركين من مناقشة الوضع الذي يمر به مجتمعنا بشكل حضاري، وتمكنا من جمع الاقتراحات لإرسالها للجهات المعنية للوقوف عندها".

وختم زياد ابراهيم حديثه بأن "كل ما تم تداوله في هذا المنتدى سيلقى آذانا صاغية، وستقوم الجهات المختصة بمهامها حسبما جاء من مقترحات في المنتدى، وتطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع لتنبثق العلاقات بشكل أقوى بين الإدارة والشعب، وستشهد مناطقنا الكثير من المحاضرات في الفترة المقبلة في مراكز مؤسسات الإدارة الذاتية".

وتمنى العضو في لجنة التحضير في منتدى الحرب الخاصة وأدواتها زياد من الإدارة الذاتية الاستماع لمطالب الأهالي والاستجابة لها، والوقوف عند الشكاوى المقدمة لها وتبني مقترحات المنتدى.

واختُتمت فعاليات المنتدى يوم السبت المنصرم، بعد محاضرات ونقاشات بين الحضور اتفقوا في نهايتها على ضرورة تطوير مؤسسات الإدارة الذاتية، والاهتمام بالتعليم بشكل رئيسي، والبحث عن الحلول المناسبة للفراغات التي نجمت عن الأعوام الماضية والتي يستغلها أعداء المنطقة لممارسة الحرب الخاصة.

(ج)

ANHA