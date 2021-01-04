مشاركون في الإضراب عن الطعام: سنصعّد من وتيرة النضال حتى تحرير معتقلينا

وبدأت في مدينة كوباني، يوم أمس، فعاليات الإضراب عن الطعام في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني تحت شعار "نحن في زمن الحرية، كفى للعزلة، الحرية للقائد آبو" بريادة مجلس عوائل الشهداء، وشارك فيها30 شخصًا دعمًا لحملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية.

وتستمر حملة الإضراب عن الطعام التي بدأها المعتقلون في السجون التركية منذ 84 يومًا تحت شعار "حان وقت الحرية" بهدف رفع العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وتنديدًا باعتقال ليلى كوفن البرلمانية والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي في باكور(شمال) كردستان.

وحكمت السلطات التركية في 22 كانون الأول بالسجن على ليلى كوفن مدة (22عامًا)، إثر تلفيق الادّعاء العام التركي 18 تهمة لها، إضافة إلى تُهم متعلقة بنشاطاتها السلمية ومشاركاتها في الحراك المدني الداعي إلى الديمقراطية.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني بكري شيخ أحمد "تركيا لا تسمح لنا بالعيش في هناء، وتريد تهجيرنا من منطقة إلى أخرى لأن نظامها فاسد، تريد احتلال المناطق الكردية وليست لديها إنسانية".

وأشار بكري شيخ أحمد، وهو أحد المضربين عن الطعام، إلى أن لا أحد في شمال كردستان يستطيع أن يرفع صوته ضد النظام التركي الفاسد، وقال "لأنه لو حاول مواجهة ذلك النظام سيُزجّ به في السجون التي أصبحت مليئة بالمعتقلين".

وأكد أنهم يريدون السلام ولا يريدون الحرب، واختتم حديثه بالقول "نريد حرية معتقلينا الأبرياء والقائد آبو والمناضلة ليلى كوفن، وكل الذين يناضلون ضد النظام التركي الفاشي بمساندتنا لحملتهم".

وبدوره قال عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية شيران سعد حبش إن "الدولة التركية تمارس كافة أنواع الظلم والاستبداد على معتقلينا في السجون وسط صمت دولي، ونحن في مجلس عوائل الشهداء لا نقبل هذا الظلم على رفاقنا في السجون التركية، ونصبنا هذه الخيمة لندعم مقاومتهم".

وفي رسالة وجهها لدولة الاحتلال التركي قال سعد حبش، وهو أحد المضربين عن الطعام "كفى، إلى متى ستواصلون ممارسة الظلم والاستبداد على الشعب الكردي، نحن لا نقبل هذا الظلم على شعبنا، وسنواجه الاحتلال والظلم بالمقاومة والنضال".

أما عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني دنيا محمد، وهي إحدى المضربات عن الطعام فقالت "نحن هنا لدعم ومساندة مقاومة السجون، ونعاهد معتقلينا أننا سنظل نقاوم ونصعّد من وتيرة النضال حتى تحريرهم وتحقيق مطالبهم لفك العزلة عن القائد آبو".

وﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺃﻭﺟﻼﻥ ﻣﻨﺬ 27 ﺗﻤﻮﺯ / ﻳﻮﻟﻴﻮ 2011، وذلك بمنع أهله ومحاميه من اللقاء به.

والجدير بالذكر أن فعالية الإضراب عن الطعام ستستمر لغاية الـ 9 من الشهر الجاري، وبزيارات متناوبة للمؤسسات المدنية في مقاطعة كوباني.

(م ع/ج)

ANHA