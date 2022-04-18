مشاركون في الاحتجاجات من الحسكة، أكدوا أن PDK خان الكرد مجدداً

تنديداً بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبمشاركته في الهجوم على مناطق الدفاع الشعبي، الذي بدأ فجر اليوم بهجوم واسع، خرج اليوم المئات من أهالي ناحية الدرباسية في مظاهرة، أكد فيها المشاركون خلال رصد آراء لوكالتنا، أنها خيانة للقضية الكردية.

كما طالبوا الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK بمراجعة نفسه والقتال إلى جانب قوات الدفاع الشعبي "الكريلا"، عوضاً عن محاربتها وخيانتها.

المواطنة فوزة عمر خلال مشاركتها في المظاهرة، قالت: "شاركنا اليوم في هذه المظاهرة للوقوف ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودعماً ومساندةً لقوات الكريلا، مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب دولة الاحتلال في هجماتها على أبناء وبناتنا شعبنا لا تخدم سوى عدوتنا تركيا".

وأضافت "أن الهجوم على الكريلا جاء بعد لقاء جمع رئيس حكومة باشور كردستان وأردوغان، نحن نفسر ذلك بأنه اتفاق فيما بينهم لخدمة مصالحهم وأجنداتهم على حساب الشعب الكردي".

ومن جهته، أكد المواطن محمود سينو من ضمن المتظاهرين أن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب محتلي أراضي كردستان تعتبر خيانة بحق شعبه وقضيته، وأنه على الديمقراطي الكردستاني الابتعاد عن الفتن التي تفتعلها دولة الاحتلال التركي بين أبناء الشعب الكردي.

وقال: "في اليوم نفسه شنت تركيا هجومها على ناحيتي تل تمر وزركان ، هذا يؤكد أن تركيا تريد القضاء على وجود الشعب الكردستاني. وعلى أهالي شمال وشرق سوريا، والشعوب الكردستانية عامة أن نتحد ونقاوم معاً ضد سياسات الإبادة التي تقدم عليها تركيا بحقنا".

أما المواطنة فارقة حسن وهي إحدى المشاركات في المظاهرة أيضاً فقالت: "تاريخ الحزب الديمقراطي الكردستاني مليء بالخيانة، مشاركته في هذا الهجوم ليست بجديدة فهذا الحزب دائماً يشارك إلى جانب تركيا في هجماتها ضد الشعب الكردي ويفضل مصالحته على حرية وسلامة الشعوب".

(أم)

ANHA