مشاركون في الاعتصام: قسد هي القوّة البنّاءة لإنهاء الأزمة السوريّة 

خلال خيمة الاعتصام الذي أقامته إدارة المرأة بالرّقة تنديداً بانتهاكات الاحتلال التركيّ في شمال وشرق سوريا، التقت وكالة هاوار بعدد من الأهالي المشاركين في الخيمة، والذين أكّدوا بأنّه يتوجّب عليهم كشعوب مناطق شمال شرق سوريا أن يوحّدوا صفوفهم وأن يكونوا مؤمنين بالإرادة القويّة وأن يقفوا في وجه المخطّطات الاستعمارية.

المواطن والمشارك في خيمة الاعتصام محمود باكنجي من أهالي منطقة العكيرشي الواقعة جنوبي المدينة، قال: "كلّنا أوجلان، وسنبقى مقاومين حتّى تحرير الشّعوب وتحرير كل شبر من الأراضي السورية، فالذي حارب ودحر داعش ليس من الصعب عليه أن يحارب قوة أردوغان الإرهابيّة، نعاهدك يا قائدنا و يا معلّمنا، بأنّنا سنبقى معك، ونتعلّم من فكرك العظيم، فقضبان سجن إيمرالي لم تستطع أن تمنع انتشار الفكر الحرّ، بل على العكس تماماً، فقد تقدّم الفكر والإصرار على النّضال".

أمّا المشارك عبد الغفور الضيف من أهالي منطقة سلحبية، فقال: "نحن السوريّين نؤكّد بأنّنا سنكون يداً واحدة ضدّ أي محتلّ يستهدف أراضينا، كما يجب علينا أن نتحلّى بأفكار القائد أوجلان، ونوحّد صفوفنا حتّى نستطيع أن نحمي وجودنا". مخاطباً في ختام حديثه المجتمعات الدوليّة والإنسانية؛ لماذا هذا الصّمت الدوليّ على سوريا عامّة؟

وبدوره قال المواطن أحمد خليل من أهالي منطقة تل السمن: "نحن جميعاً متّفقون على عدم الموافقة على وجود أي قوّة عسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا سوى قوات سوريا الديمقراطيّة والتي يرى شعب المنطقة بأنّها القوّة البنّاءة لإنهاء الأزمة السوريّة".

وأشار خليل في ختام حديثه: "إنّ دولة الاحتلال التركيّ تقوم بين الحين والآخر بشنّ هجمات جديدة على مناطقنا وخاصّة منطقة عين عيسى، لأنّ الدولة التركية والدول ذات المصالح لا ترغب بأن ترى شعب سوريا شعباً آمناً ومستقرّاً".

(إ)

ANHA