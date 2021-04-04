مشاركون في احتفاليّة الشهباء: ميلاد القائد ولادة جديدة للبشريّة

خلال الاحتفالية التي نظّمها اليوم مؤتمر ستار تحت شعار "حان وقت الحرية.. حرية القائد هي حرية الإنسانية" في ساحة مدرسة السواقة بناحية فافين بمقاطعة الشهباء، رصدت مراسلتنا آراء المشاركين في الاحتفالية.

حيث قالت الناطقة في مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين شيرين حسن: "اليوم هو الرابع من نيسان يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، نحن الحركة النسائية نظّمنا هذه الاحتفالية، إنّ ميلاد القائد أوجلان يأتي بمثابة ميلاد للإنسانية، والشخصية الحرّة، لأنّ فكر وفلسفة القائد آبو لم تقتصر على شعب معيّن، بل فكره شمل كافة فئات الشعب".

وتابعت شيرين: "نحن النساء لسنا مرتبطات بالقائد من خلال الشعارات والأقوال، نحن مرتبطات بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، فهو الذي بعث فينا روح الحرية ومعرفة المعنى الحقيقي للقيادة والعيش المشترك بين المجتمع، لذا سنظلّ على خطاه، وسنستمرّ في تنظيم الفعاليات حتّى تحريره".

واختتمت شيرين حديثها: "إنّ فلسفة القائد عبد الله أوجلان هي فلسفة كونية، وكل شخص يعلم أنّ هذه الفلسفة هي الوحيدة القادرة على حل مشاكل كافة الشعوب، كما نرى أنّ كافة الشعوب الآن تحتفل بعيد ميلاد القائد، وتعتبره يوم ميلادها وخاصّة المرأة".

ومن جهته قال الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الشهباء جمعة كالو: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد القائد عبد الله أوجلان، هذه الاحتفالية هي تعبير عن ولادة جديدة للبشرية، وولادة تاريخ وأيديولوجية جديدة، بالمحبة والسلام، فمن خلال منحه فكر أخوة الشعوب سينشر السلام والتآخي في كل العالم".

وأضاف كالو: "نحن الآن نعيش فرحة عظيمة بوجود كافة المكونات الموجودة في مقاطعة الشهباء من عرب وكرد وتركمان، لأنّنا وجدنا تغيرات كثيرة طرأت على مقاطعة الشهباء بعد التعرف على فكره، لأنّ النظام البعثي سابقاً كان يحاول دائماً زجّ الفتنة والتناقضات بين الشعوب ممّا تسبب بالحساسيات بين المكونات العشائرية وبناء الكراهية".

وتابع كالو: "لذا نرى أنّ فكر القائد آبو حلّ أكثر هذه المشاكل بين المكونات، بل وتتشارك ضمن مجلس وكومين واحد، ومشاركة الفعاليات بيد واحدة، هذا الفكر ولّد شيئاً من التآخي والمحبة والأمان بين الشعوب، ونحن نفتخر بمنطقتنا هذه لأنّها الأكثر أماناً نتيجة تطبيقنا لفكر القائد أوجلان".

وتحدّثت الإدارية في مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية داليا حنان قائلةً: "نبارك عيد ميلاد القائد على كافة شعوب العالم، لأنّ ولادته هي ولادة الحرية لجميع الشعوب المضطهدة، وبالأخص المرأة، فكر القائد دائماً مستمرّ بالبحث عن حرية المرأة".

وأكّدت داليا في ختام حديثها: "نحن نساء شمال وشرق سوريا وبالأخص المرأة الكرديّة التي تعرّفت على وجودها وهويتها وحققت أهدافها ضمن المجتمع من خلال فكر القائد، سنظلّ مستمرّات في نضالنا وفعالياتنا حتّى تحرير القائد عبد الله أوجلان".

(إ)

ANHA