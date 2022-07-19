انطلقت صباح اليوم، فعاليات المنتدى بكلمة ترحيب لعضو مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، أحمد سينو، الذي قال: "يسرنا مشاركتكم وتفاعلكم في إحياء الذكرى العاشرة لثورة 19 تموز التي انطلقت من كوباني عام 2012 في شمال وشرق سوريا، ولا يسعنا إلا أن نقيّم الأمور بحقائقها، وهي أن خصوصية هذه الثورة كانت في استقلالية توجهها ونجحت في تأسيس وإيجاد نظام سياسي وإداري تشاركي في روج آفا وشمال وشرق سوريا".

وأضاف قائلاً: "هذه الثورة أحدثت النظم الإدارية الجديدة وأفرزت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وأقرت عقداً اجتماعياً بمثابة دستور ينظم العلاقة بين مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع ويقر بحقوق جميع المكونات والإثنيات والأديان من الكرد والعرب والسريان".

إنجازات ثورة 19 تموز تحققت بقوة وإرادة وتنظيم شعبنا

ثم ألقيت كلمة باسم مسؤولة مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية المرأة، روكسان محمد، التي قالت: "إن مشاركة المرأة في المهمات الدفاعية وانخراطها بشكل غير معهود في العمل العسكري ساهم في لفت أنظار العالم وتسليط الضوء على المقاومة التي أبدتها وحدات حماية المرأة لتصبح مقاتلات الوحدات رمزاً للشجاعة والبطولة في مواجهة داعش".

وأضافت قائلة: "هذه النجاحات والإنجازات التي حققتها ثورة 19 تموز بقوة وإرادة وتنظيم شعبنا ووحدته ما كان لدولة التركية الرافضة للحرية والديمقراطية قبولها، لذلك تزيد من هجماتها الوحشية بشكل مباشر عن طريق العمليات العسكرية والاحتلالات".

ثورة روج آفا هي ثورة لكل السوريين

من جهته، خاطب الرئيس المشترك للمجلس التشريعي، حكمت الحبيب، المجتمع الدولي خلال كلمته في المنتدى، ودعاه إلى إيقاف التهديدات التركية، وقال: "إننا في الإدارة الذاتية نخاطب المجتمع الدولي والمؤمنين بالديمقراطية بوقف التهديدات التركية، وإننا في شمال وشرق سوريا نحمل مشروعاً ديمقراطياً من أجل حل الأزمة السورية، للوصول إلى مؤتمر وطني يتشارك فيه كل السوريين".

مؤكداً أن جميع المؤتمرات التي كانت تعقد في الخارج فشلت، نتيجة عدم مشاركة القوات التي تحمي مكتسبات الشعب السوري، وتوجه الحبيب لجميع السوريين بالقول: "إن هناك خطر محدق بالبلاد وهي تركيا حيث، تسعى إلى احتلال كل سوريا. وثورة روج آفا هي ثورة لكل السوريين".

انطلقنا من وحدة المصير وأخوة الشعوب لحماية سوريا

ثم ألقى الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، آرام حنّا، كلمة وقال: "نحن آمنا بثورة 19 تموز، ووحدة المصير ومبادئ أخوة الشعوب ومن هذه المفاهيم انطلقنا لحماية سوريا، وحققنا هزيمة داعش في باغوز".

وأضاف: "دولة الاحتلال التركي تقدّم الدعم العسكري واللوجستي للفصائل الإرهابية وتمارس الإرهاب، ونحن نعاهد عوائل شهدائنا وجميع الشعب بأننا سوف نقف ثابتين وفق مبادئ ثورة 19 تموز التي انطلقنا منها".

برنارد كونشير: عشر سنوات من الجهود وعشر سنوات من التضحيات وعشر سنوات من الإرادة

تالياً، ألقى وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنارد كوشنير، كلمة، قال في مستهلها: "10 أعوام من الجهود و10 أعوام من التضحيات و10 من الإرادة، أحييكم. الكثير من أصدقائكم يعرفونكم في فرنسا، شكراً على أنكم استطعتم أن تستمروا وأن تكونوا نموذجاً، وأن تبحثوا الكثير في 10 أعوام".

وأضاف كوشنير: "نحن في فرنسا مدينون لكم؛ لأنكم استطعتم القضاء على داعش، ولا زال نضالكم مستمراً ولن ينتهي. نحن مدنيون للجهود التي تقدمونها وستقدمونها".

'سنكون إلى جانبكم في هذه المعركة الأخيرة '

في كلمته، لفت برنارد كوشنير الانتباه إلى العلاقة بين داعش وتركيا، بقوله: "لكم عدو آخر، فالكل يعرف مدى العلاقة بين تركيا وداعش، لذلك نحن سنكون إلى جانبكم في هذه المعركة الأخيرة، انتبهنا إلى التهديدات التركية الحالية، وأعلم أن لديكم احتياجات لتأمين المياه وتهيئة البنية التحتية".

واختتم في حديثه "أحيكم في النهاية، وننحني أمامكم. فما تقومون به ليس نموذجاً محلياً إنما نموذج عالمي".

نؤيد إدارتكم الذاتية

كما أُرسلت إلى المنتدى رسائل مصورة من عدد من الشخصيات السياسية في الخارج، ومنها مدير العلاقات الدولية في نقابات العمال البريطانية، سايمن ديبنز، الذي قال في رسالته: "تركيا تقوم باستغلال الشرق، ولكن جميع العالم اليوم يدين هجمات روسيا واحتلالها لأوكرانيا، يجب أن يحصل كل هذا الاعتراض ضد تركيا وما تقوم به في شمال وشرق سوريا".

ومضى ديبنز قائلاً: "نحن بالطبع، وبالتأكيد نحاول أن نضغط لنمنع أي هجوم وسنبقى معاً. نريدكم أن تعلموا أننا نؤيد إدارتكم الذاتية بالاستناد إلى قيمكم، ونتفهم ونستوعب بشكل كامل عدد عناصر داعش السابقين المحتجزين في منطقتكم والخطر الذي يشكلونه وكمية الخطر الذي تتعرضون له. وأتمنى لكم كل النجاح وأتضامن معكم لتحرير كل شبر من المنطقة، ومستقبلاً أفضل ومجتمعاً أفضل لكم جميعاً".

نتمنى لكم النجاح والانتصار في ثورتكم

من جانبها، قالت عضوة الحزب اليساري والنائبة في البرلمان السويدي، نوتا يانسون، في رسالة مصورة أرسلتها إلى المنتدى: "نحن الحزب اليساري، كنا نساند ثورة روج آفا ونحن نساند هذه الثورة ونتمنى لكم النجاح والانتصار في ثورتكم".

أما أمينة كاكابافيه عضوة البرلمان السويدي، فقالت عبر رسالتها "أرسل تحياتي إلى أصدقائنا ووحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب وكل الأصدقاء الذين ناضلوا في السنوات العشر الأخيرة، كان لهم دور عظيم، والكثير من الأصدقاء الذين فقدوا أعضاء من أجسادهم وكل شخص".

ومن ثم عُرِضَ سنفزيون عن أبزر محطات ثورة 19 تموز.

لتبدأ بعد الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "ثورة 19 تموز وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية"، والتي تديرها الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر.

(م ح)

ANHA