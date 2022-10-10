مشاركون بمنتدى الشرق الأوسط لحرية القائد: فكر القائد أوجلان إنساني يخاطب كل الشعوب

عقدت السبت (8 تشرين الأول) فعاليات منتدى الشرق الأوسط لحرية القائد عبد الله أوجلان، الذي نظمه اتحاد المحامين والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، في صالة منتزه مشوار بمدينة الرقة، وشارك فيه 250 شخصية من حقوقيين وسياسيين من شمال وشرق سوريا ودمشق واللاذقية بالإضافة إلى سياسيين من الداخل السوري ودول أخرى.

وخلال فعاليات المنتدى التقت وكالتنا عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الداخلية والخارجية في حزب الغد، حسان اليازجي الذي قال "شاركنا في المنتدى الذي يناقش المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، الذي أكن له منذ صغري كل الاحترام والتقدير وأتمنى له النصر في قضيته".

أضاف اليازجي: إن "فكر السيد أوجلان هو فكر إنساني لا يخص قوميته فقط، بل يدعو إلى التآخي بين الشعوب ليس فقط في شمال وشرق سوريا، إنما في العالم برمته مهما كانت قوميته وطائفته، لذلك يجب إطلاق سراحه وكسر العزلة المفروضة عليه".

وأكد، اليازجي أن اعتقال القائد عبدالله أوجلان "يدل على عدوانية وعنجهية الأتراك، منذ 600 عام وحتى بعد اعتقال الرفيق عبدالله أوجلان لم يتوقف الأتراك العثمانيون عن بث أفكارهم السامة في جميع دول العالم، وكما نلاحظ أن أردوغان يتخبط في سياسته بين روسيا وأميركا وإيران وأوروبا، لكن في النهاية الحق سينتصر وسيظل فكر القائد والرفيق أوجلان موجوداً وكتبه موجودة، وله شعب يحبه".

وطالب اليازجي في ختام حديثه جميع الكرد الموجودين داخل سوريا وخارجها أن يلتزموا بما أوصى به القائد أوجلان.

أما الدكتورة في العلاقات الدولية وعضوة حزب الغد في اللاذقية، عبير السلمان، قالت "نحن هنا تحت سماء الوطن الذي يجمعنا، هنا فكر المفكر أوجلان، وإن ما تم طرحه من خلال كتبه يجمعنا به الإنسانية التي تهدف إلى احترام هذا الكيان والنبض الذي يحركنا".

وأكدت، عبير السلمان، "نقف بقوة وثبات بهذا الفكر الراقي - الذي أراه شخصياً- غنياً ويحتاج إلى إعادة قراءات جديدة بشخصيات فاعلة جديدة نخبوية تطرح الفكر بشكل موسع".

ولفتت "الحصار على هذا الفكر يمنع وصوله إلى المتلقين وخصوصاً الإخوة الكرد الذين في الخارج".

أوضحت، عبير السلمان، "قرأت كتب الفيلسوف والمفكر أوجلان لأن فكره عام وإنساني يخاطب كل البشرية، وأنا مسرورة لوجود أشخاص وأناس يهدفون إلى السير على ما طرحه المفكر والفيلسوف عبد الله أوجلان".

وفي ختام حديثها أكدت، عبير السلمان، أنه يجب إطلاق سراح القائد أوجلان، والابتعاد عن المنظمات الدولية "لأننا لا نعرف نواياها وخلفياتها، وطالما نحن تحت سماء الوطن، لا نحتاج إلى منظمات دولية"، وشددت "لأكون إنسان لا أحتاج إلى محرك ليجعلني إنساناً، إنما احتاج فكرة أتبناها لكي تعزز من إنسانيتي".

(م خ-أ م/خ)

ANHA