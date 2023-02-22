مشاركة واسعة للأهالي في الحملة المطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

وكانت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، قد أطلقت حملة لجمع التواقيع، 22 كانون الثاني/ يناير المنصرم، تحت شعار "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له".

جمعت المبادرة الشعبية أكثر من 892 ألف توقيع على مستوى شمال وشرق سوريا خلال الحملة المستمرة، كإحصائية أولية حصلت عليها وكالتنا، 9 شباط/ فبراير.

في حين مددت المبادرة الفترة المحددة لحملة جمع التواقيع والتي كان من المقرر انتهائها، 15 شباط الجاري، وذلك نتيجة انشغال أهالي ومؤسسات شمال وشرق سوريا بجمع المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا وسوريا.

وحسب عضوة المبادرة الشعبية لشمال وشرق وسوريا، آهين علي، فإن لجان متابعة الحملة تتشكل من الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، والمؤسسات الاجتماعية بريادة المؤسسات المدنية التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM).

وأشارت آهين إلى آلية سير الحملة حتى الآن، قائلة: "في بداية الأمر تشكلت لجان على مستوى المدن والنواحي بكل مناطق شمال وشرق سوريا؛ والأهم من ذلك أن هذه اللجان تشكلت باقتراح من الأهالي أنفسهم وذلك لتنظيم الكومينات والدخول إلى كل منزل في المنطقة والعمل من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

مشاركة زخمة للمكون العربي

قيّمت آهين مشاركة مكونات شمال وشرق سوريا في الحملة؛ بالفعالة، وقالت: "هناك مشاركة كثيفة للمكون العربي، المئات من الأهالي وقعوا على البرتوكولات وطالبوا برفع العزلة المشددة".

وعن المدن التي انتهت فيها حملة جمع التواقيع، بيّنت آهين: "انتهت الحملة ضمن مقاطعة الحسكة، أما المناطق الأخرى فسيتم الانتهاء من جمع التواقيع في الفترة المقبلة؛ لكن إلى الآن تمكن إقليم الجزيرة تجاوز العدد الذي حُدد للتواقيع في بداية انطلاق الحملة".

مؤكدة: "في هذه الحملة أثبت شعب المنطقة ارتباطه بفكر القائد أوجلان مرة أخرى؛ وعلى الرغم من الظروف التي مرت بها المنطقة من الوضع الأمني والزلزال الذي ضرب المنطقة، إلا أنهم واصلوا حملتهم بإصرار وعزيمة كبيرة، وعلى هذا الأساس تم تمديد الفترة المحددة للحملة".

إظهار مواقف ومطالب الأهالي ضد العزلة

وأوضحت آهين أن تمديد فترة الحملة جاءت تلبية لمطالب أهالي شمال وشرق سوريا، وتابعت: "على مستوى سوريا أيضاً شارك الأهالي في العاصمة السورية، دمشق في هذه الحملة".

وشددت في ختام حديثها "سنواصل فعالياتنا ونضالنا؛ لفك العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان وتحقيق حريته الجسدية، فالأهم لنا هو إظهار مواقف ومطالب الشعب ضد العزلة".

(آ)

ANHA