مشاركة واسعة في فعالية خيمة الاعتصام في الشهباء

في سياق الفعاليات المندّدة بالمؤامرة الدوليّة التي حيكت ضدّ القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول عام 1998، تستمرّ فعالية خيمة الاعتصام في مقاطعة الشهباء في يومها الثاني.

وتستمرّ الفعالية في ساحة ناحية فافين بحضور المئات من أهالي الشهباء ومهجّري عفرين، إذ توافد إلى خيمة الاعتصام في اليوم الثاني من الفعالية، أعضاء وإداريّو مجلس العدل، مؤتمر ستار، مجلس عوائل الشهداء، هيئة الثقافة والفن، حركة الثقافة والفن ووجهاء المنطقة وأعيانها.

ورُفعت في الفعالية التي حملت شعار "حطّموا جدران إمرالي، وانتصروا في معركة الحريّة" صور القائد عبد الله أوجلان ورُدّد "لا حياة بدون القائد".

وخلال المراسم،أدلي ببيان قرئ من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء، دجلة معمو وعضو أعيان منطقة الشهباء، وليد حمادة.

وأدان البيان مؤامرة 9 تشرين الأول وأشار إلى ممارسة دولة الاحتلال التركي لشتّى أنواع التعذيب النفسي والجسدي على القائد عبد الله أوجلان منذ بداية اعتقاله وحتى الآن، ساعيةً بذلك إلى كسر إرادته، لكنّها لم تنجح رغم كلّ ذلك.

وسلّط البيان الضوء على صمود القائد أوجلان أمام نظام التعذيب في إمرالي واختتم بالقول: "على جميع الشعوب والمكونات النضال في سبيل تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد عبد الله أوجلان وليس الشعب الكردي فقط. هذا ولن يتوقّف النضال حتّى تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد، لأنّه لا يمكن أن يسود السلام في العالم بدونه".

وبعد البيان، تمّ الاستماع إلى تسجيلات صوتيّة للقائد عبد الله أوجلان.

وبحسب اللجنة التحضيريّة، ستتخلّل الفعاليّة، أنشطة فنيّة وإلقاء قصائد شعريّة.

يُشار إلى أنّ الفعالية ستُختتم يوم غد الإثنين بمسيرة جماهيريّة.

(ز ش/ر)

ANHA