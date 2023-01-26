مشاركة فعالة في حملة جمع التواقيع لرفع العزلة عن القائد أوجلان

انطلقت الثلاثاء الفائت، حملة جمع التواقيع التي أعلنتها المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، تحت شعار "شعب شمال وشرق سوريا يطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له"، وذلك لرفع العزلة عن القائد أوجلان ولقائه بأسرته ومحاميه.

هذه الحملة انطلقت بعد عقد سلسلة اجتماعات مع الكومنيات وممثلي المؤسسات على مستوى البلدات والنواحي في شمال وشرق سوريا، لتشكيل اللجان المختصة بمتابعة آلية جمع التواقيع والمباشرة بالحملة التي ستنتهي في 15 شباط المقبل.

مشاركة فعالة

حول ذلك، أوضح عضو لجنة جمع التواقيع في الحملة المطالبة بإنهاء العزلة عن القائد أوجلان، سليمان شيخي أن " مشاركة الأهالي في الحملة فعالة إلى حد كبير، داعياً كل شعب المنطقة للمشاركة في الحملة لإنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له".

دور الكومين

الرئيس المشترك لكومين الشهيد محمد عبدو في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، حاتم خليل، أكد أن جمع التواقيع يتم عبر توزيع أعضاء اللجان التابعة للكومين ضمن الأحياء التابعة له.

حاتم خليل وصف حرية القائد عبد الله أوجلان بحرية كل المجتمعات "لهذه الحملة أهمية كبيرة، لنتمكن من كسر العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان بالضغط على المنظمات العالمية؛ ونحن على أمل كبير بأننا سنتمكن من تحقيق ذلك في أقرب وقت".

'أوصل صوت كردستان إلى أرجاء العالم'

بينما أوضحت المواطنة عفرة موسى (66 عاماً) من ناحية عامودا، أسباب مشاركتها في حملة جمع التواقيع "شاركت في الحملة من أجل حرية قائدي، وأدعو الله أن نتمكن عبر فعاليتنا وتواقيعنا من إنهاء العزلة والتعذيب الذي يتعرض له، وتحقيق حريته الجسدية في أقرب وقت".

عفرة وصفت مدى أهمية الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان "هو قائد قدم لنا الكثير حتى وصلنا لهذه المرحلة، وأوصل صوت كردستان إلى أرجاء العالم، وها قد مر على المؤامرة الدولية بحقه 24 عاماً، وإلى الآن يتعرض لعزلة مشددة دون أن نطمئن على صحته الجسدية".

بدورها، أكدت المواطنة نوفة أسعد التي شاركت في حملة جمع التواقيع بناحية عامودا، أنهم مستعدون لتقديم كل شيء ومواصلة النضال في كل الساحات لرفع العزلة عن القائد أوجلان، داعية كل الأهالي للمشاركة في الحملة.

(آ)

ANHA