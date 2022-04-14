بدعوة من مجلس عوائل الشهداء، خرج يوم أمس الأربعاء المئات من أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، في مظاهرة منددة بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، وذلك تحت شعار" لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا".

وأتت مظاهرة أهالي ناحية عامودا، ضمن سلسلة المظاهرات التي ستنظم في جميع مدن ونواحي إقليم الجزيرة لمدة 13 يوماً، للتنديد بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور(جنوب كردستان).

وعلى هامش الفعالية، استطلعت وكالتنا آراء المشاركات في المظاهرة، اللواتي أكدن على مواصلة النضال والمقاومة في وجه جميع سياسات الإبادة والخيانة.

'سياساتهم لن تثنينا عن نضالنا'

عضوة مؤتمر ستار في ناحية عامودا، شهناز إبراهيم أوضحت بأنهن يرفضن تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في شن الهجمات على أرض كردستان، وقالت: "لن نقبل بشن أي هجوم على مقاتلي الكريلا الذين يناضلون من أجل كردستان وشعبها".

شهناز أكدت أن سياسات الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع الاحتلال التركي لن تثنيهم عن نضالهم ومقاومتهم، ولن يتمكنوا من كسر إرادة شعب روج آفا في دعم ومساندة مقاتلي الكريلا في جبال كردستان، وتابعت: "سنبقى في الساحات ليلاً ونهاراً ضد هذه السياسات المعادية للكرد"، مضيفة: "الديمقراطي الكردستاني يدعم العدو بدلاً من مساندة الكرد في هذه المرحلة".

'يساند عدواً ارتكب العديد من المجازر بحق الكرد! '

أما الإدارية في مؤتمر ستار، شها سعيد، فناشدت الحزب الديمقراطي الكردستاني للكف عن خيانته للكرد ومساندته لدولة الاحتلال التركي، وقالت: "هذا عار على الديمقراطي الكردستاني، فكيف لكردي يدعي الكردياتية أن يشن هجمات على حركة ناضلت وتناضل من أجل كردستان".

وتابعت: "عدونا واحد، والذي جزأ كردستان إلى أربعة أقسام لن يسمح بتحقيق الحرية للكرد اليوم، فليعلم الديمقراطي الكردستاني جيداً بأن الدولة التركية عززت قواتها في باشور لاحتلال كركوك وأراضي كردستان وليس لدعمه ومساندته كما يدعي".

شها دعت جميع الكرد في باشور كردستان للوقوف ضد سياسات الديمقراطي الكردستاني، مبينة" التاريخ شاهد على خيانتهم للكرد، ألا يخجل الديمقراطي الكردستاني من مساندته لعدو ارتكب العديد من المجازر بحق الكرد".

'الانتفاضة ضد سياسات PDK '

وبدورها استنكرت عضوة مجلس عوائل الشهداء في عامودا، إلهام حسين مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في هجمات جيش الاحتلال التركي على باشور(جنوب كردستان)، وشددت على مواصلة دعمهم لمقاومة مقاتلي الكريلا حتى الرمق الأخير، وقالت: "سنبقى في الساحات وضمن الفعاليات لمنع شن أي هجوم على مقاتلينا".

وبيّنت إلهام حسين أن الهجوم على حزب العمال الكردستاني يعني الهجوم على جميع شعوب كردستان، وتابعت: "الديمقراطي الكردستاني يساند العدو الذي لم ينج من هجماته أي كردي، فالدولة التركية تسعى إلى كسر إرادة الكرد من خلال شن الهجمات على الكريلا، لذلك على جميع الكرد الانتفاض ضد سياسات الديمقراطي الكردستاني".

(ل)

ANHA