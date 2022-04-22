يبدي مقاتلو قوات الدفاع الشعبي منذ 23 نيسان/أبريل عام 2021 مقاومة الوجود واللاوجود ضد هجمات الإبادة من قبل جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور(جنوب كردستان).

وبإرادة مستمدة من تلك المقاومة، تناضل النساء في روج آفا وشمال وشرق سوريا في ساحات المقاومة ضد هجمات الإبادة بشكل متواصل، وذلك من خلال الخروج في مظاهرات وفعاليات مختلفة للتعبير عن رفضهن لسياسات الخيانة والإبادة، ودعم مقاومة الكريلا.

فمنذ 12 نيسان/أبريل الجاري، تخرج النساء في شمال وشرق سوريا في مظاهرات منددة بتواطؤ الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، وذلك تحت شعار "لنقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا".

'طريقهن هو طريق حرية كردستان'

خلال لقاءات أجرتها وكالتنا خلال مظاهرة لأهالي مدينة قامشلو، يوم أمس الخميس، دعت عضوة مجلس عوائل الشهداء، حلوة يوسف، جميع النساء في العالم إلى الانتفاض ضد سياسات الخيانة والإبادة من قبل الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني، وقالت: "انكشفت خيانة الديمقراطي الكردستاني للعالم علناً، لذلك حان الوقت لنتكاتف معاً ضد هذه السياسات".

ونوهت حلوة إلى مقاومة مقاتلات وحدات المرأة الحرة ضد هجمات الإبادة في جبال كردستان، قائلة: "يدافعن عن شرفنا وعرضنا، طريقهن هو طريق الحرية لكردستان"، مؤكدة: "واجب دعم ومساندة مقاومة الكرامة (مقاومة الكريلا)، يقع على عاتق النساء في الدرجة الأولى، لننهي الخيانة من أرض كردستان".

حلوة توجهت بحديثها إلى الديمقراطي الكردستاني، قائلة:" تلطخت أيادي رؤسائكم بدماء الكرد مع العدو، وبعتم كردستان لمحتليها، فإلى أين وصلت بكم الخيانة، ألا تخجلون من دماء شهداء مجزرة حلبجة، لقد أصبحتم كالخنجر في ظهر الكرد".

وناشدت حلوة يوسف جميع شعوب روج آفا للوقوف ضد هذه السياسات بشكل أقوى، وأضافت: "لن تتمكن سياسات الخيانة من كسر إرادة مقاتلاتنا في جبال كردستان، وبدورنا سنبقى نقاوم معهم، فوجودنا يرتبط بوجودهم".

'بالوحدة سنحقق النصر'

بدورها عبرت المواطنة فادية سليمان عن دعمها ومساندتها لمقاومة مقاتلات ومقاتلي الكريلا في جبال كردستان ضد سياسات الإبادة للاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني، وقالت: "سندعم مقاومة مقاتلاتنا ومقاتلينا بكل ما أوتينا من قوة وإرادة إلى أن نحقق النصر معاً مرة أخرى".

فادية أكدت بأنهن كنساء شمال وشرق سوريا لن يقبلن بخيانة الديمقراطي الكردستاني، وأنه على كل كردي الوقوف ضد هذه السياسات التي يمارسها الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي بحق الكرد، وتابعت: "بالوحدة سنحقق النصر والحرية لجميع شعبنا، وإذا بقي فرد واحد منا سنبقى وراء قضيتنا".

'جميعنا مستعدون للقتال ضد العدو'

أما عضوة مجلس عوائل الشهداء، فكرية أحمد فقد أشارت إلى مخططات الاحتلال التركي في التعاون مع الديمقراطي الكردستاني، قائلة: "يتكاتف أردوغان مع الديمقراطي الكردستاني في سبيل إبادة الكرد على يد القوى الكردية ذاتها"، مضيفة: "لا يحمل الديمقراطي الكردستاني أي خصال من الكردياتية".

وأكدت فكرية على دعمهن لمقاومة شعوب كردستان، ومواصلة النضال والمقاومة على خطا شهداء الحرية، وقالت: "سنبقى في ساحات المقاومة، جميعنا مستعدون لنحمل سلاح أبنائنا في جبال كردستان لنقاتل ضد العدو، فبكل شهادة يحمل الآلاف من أبنائنا سلاحه للسير على خطاه".

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ANHA