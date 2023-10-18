مشاركات في المنتدى الحواري للمرأة الشابة: على المرأة تنظم نفسها والنضال من أجل الاستمرار في الثورة

نظم اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا المنتدى الحواري الأول للاتحاد، تحت شعار "بالخمس ركائز ستنتصر الحرية، بالمرأة الحياة الحرية" بحضور عدد من الشابات على مستوى شمال وشرق سوريا ومشاركات من خارج المنطقة.

وواصل المنتدى الحواري أعماله ضمن برنامج عمله المتضمن خمسة محاور, وذلك في قاعة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية بالرقة بمشاركة 100 شخصية من المرأة الشابة بالإضافة إلى مشاركة نساء من خارج مناطق شمال وشرق سوريا.

وبعد إلقاء الكملة الترحيبية وقراءة برنامج المنتدى من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا روناهي أحمد تم قراءة محاور المنتدى من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في الإدارة الذاتية حنان بكار.

كما تم عرض سنفزون عرضت من خلاله محاور المنتدى الحواري الخمس.

ليتم فتح باب النقاش حول محاور المنتدى كل على حدة, وبدأ النقاش حول محور الوطنية و الإرادة والفكر الحر, والذي شاركت في مناقشته الناشطة السياسية التونسية جوهر الشاني والتي رحبت بالحضور ووجهت تحية للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل حقه, كما وجهت تحية للشعوب التواقة للحرية, وقالت إن النساء جزء كبير من المجتمع في النضال من أجل التحرر.

وأضافت إن أهم أسباب عدم وجود النساء في كافة المجالات الحياتية هو السلطة والقضاء العام وبعض العادات والتقاليد وبقاؤها في المنزل من أجل تربية الأبناء.

وقالت جوهر الشاني: "وجود القوى المهيمنة والسلطة يجعل من بعض النساء غير قادرات على الاستمرار في النضال وهذا الأمر لن يقف أمام المرأة الحرة والقادرة على تمثيل نفسها في كل المجالات".

الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في الحسكة هيا حيدر قالت في مداخلتها: "الوطنية وحرية المرأة هي حرية بلد محتل بالكامل, وهذا الملتقى هو دليل على وحدة النساء في شمال وشرق سوريا ودليل على تضحية المرأة الشابة من أجل حرية المرأة".

محور التنظيم والنضال

الإدارية في اتحاد شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الجزيرة سارة حسن بيّنت أن تنظيم المرأة هو شيء أساسي في كل المجتمعات "فإن كان هناك تنظيم فهناك انتصار وهناك تقدم على جميع الأصعدة وكسب المرأة للحرية والتغلب على السلطة".

عضوة اللجنة الشبابية في المجلس الاجتماعي الأرمني بالحسكة ليليان كومجيان قالت: "يجب على المرأة أن تنظم نفسها بشكل أكبر وتأخذ حقها بشكل أفضل. هناك إرادة وقوة ولكن ما زالت المرأة بحاجة إلى دافع من أجل لعب دورها بشكل صحيح. وأساس التنظيم يبدأ من الأم فهي الأساس لكل فرد, والتدريب هو شيء أساسي لنا فهو يساعدنا على التنظيم.

وبدورها قالت الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في الرقة بشرى الأحمد: " إذا قارنا بين المرأة في الحاضر والماضي فسنرى أنه يوجد فارق كبير، وجودنا اليوم من جميع المكونات ضمن هذا المنتدى هو انتصار, فهذا هو الفارق بين الحاضر والماضي والثورة مستمرة. المرأة اليوم تلعب دورها الأساسي في جميع المجالات".

النضال والأخلاق والجمال

الإدارية في المجلس الاجتماعي الأرمني في الحسكة ميغريك ميخائيل قالت: "الجمال والأخلاق مرتبطان ببعضهما البعض، ونقول إن الجمال الروحي هو الأفضل من الجمال الشكلي أو الخلقي، إذا قلنا إن المرأة جميلة شكلاً فنحن نهمشها فالمرأة جمالها جمال روحي".

الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات ندى شاهين قالت إن الذهنية الذكورية تسعى إلى تهميش المرأة من خلال دعم السلطات التي تحاول تهميش دور المرأة والسيطرة عليها، من خلال مهاجمة المرأة عبر الانترنت وعبر المخدرات وغيرها من الأمور.

وبينت ندى شاهين "من خلال تنظيم المرأة الشابة يمكن أن نعزز دورنا في المجتمع ونعمل على شيء يخرج المرأة من جميع القيود التي تكبل المرأة".

هذا ومن المقرر أن تنتهي أعمل المنتدى بقراءة البيان الختامي.

(أع/ أم/ك)

ANHA