مشاركات في احتفاليّة منبج: شاركنا بزيّنا الفلكلوريّ لنعبّر عن تمسكنا بتراثنا وقيمنا الأصيلة

وتحدّثت لوكالتنا، النّساء اللواتي شاركن اليوم، في الاحتفالية التي أقيمت في منبج بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

نورة الحامد إحدى المشاركات في الاحتفالية من المكون العربي، قالت: "نحن نساء مدينة منبج، نجتمع اليوم، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة, وقد حققنا خلال ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا الانتصارات والإنجازات على كافّة الأصعدة".

وأضافت نورة: "اليوم تتزين مدينة منبج بألوانها وزيّها الفلكلوري، وبكافّة مكوناتها العربية والتركمانية والكردية والشركسية, ومن حقّ كل امرأة أن تحتفل بهذا العيد، لأنّ المرأة هي الروح الإنسانية التي تُزرع في جميع المجتمعات, ونحن نعبّر عن فرحتنا بهذا اليوم، ونهنّئ كافة النساء في العالم بهذا العيد".

ومن جانبها قالت فاطمة بكو من المكون الكردي: "نحتفل اليوم من كافة المكونات باليوم العالمي للمرأة، ونهنّئ جميع نساء العالم بهذا اليوم, ونتمنّى تحرير كافّة النساء من الظلم والاستبداد والذهنية الذكورية".

وأردفت فاطمة: "إنّ المرأة أثبتت وجودها في مدينة منبج ، وحققت المزيد من الإنجازات سواء على الصعيد العسكريّ أو السياسيّ أو الإداريّ".

وبدورها هنّأت شهريبان شاويش من المكون الشركسيّ جميع نساء العالم عامّة، ونساء شمال وشرق سوريا خاصّةً، بيوم الثامن من آذار, وقالت: "نحن اليوم، نساء منبج، موجودات في هذا المكان وبزيّنا الفلكلوريّ لنعبّر عن فرحتنا بهذا اليوم المقدّس لدى كلّ امرأة".

(كروب/إ)

ANHA