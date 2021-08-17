مشاهد وصور تظهر الأضرار التي ألحقت بالمجلس المحلي لقبور القراجنة

وتشهد ناحية تل تمر، منذ أربعة أيام، تصعيداً عنيفاً من قبل الاحتلال التركي؛ إذ يقصف بشكل مستمر وعشوائي القرى الآهلة بالسكان بالأسلحة الثقيلة، مخلفاً أضراراً بممتلكات المدنيين، فيما تظهر مشاهد وصور حصل عليها مراسلنا آثار الدمار في بعض هذه القرى.

وخلال استهداف الاحتلال ومرتزقته لقرية الدردارة الواقعة شمال ناحية تل تمر، تسبّب القصف بأضرار كبيرة في المجلس المحلي لقبور القراجنة الموجود في قرية الدردارة.

هذا وأكد مراسلنا وجود أضرار كبيرة ألحقت بمنازل المدنيين في القرى التي استُهدفت في ريف تل تمر، مبيناً تعذر الوصول إلى تلك القرى بسبب حدة القصف واستمراره.

(ل ع)

ANHA