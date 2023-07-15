مشاهد تظهر استخدام الاحتلال التركي القنابل النووية التكتيكية ضد الكريلا

نشرت وكالة فرات للأنباء (ANF)، مشاهد مصورة لهجوم لجيش الاحتلال التركي على خنادق الكريلا في ساحة المقاومة في تلة إف إم بمنطقة الشهيد دليل غرب زاب في مناطق الدفاع مديا، بالقنابل النووية التكتيكية في الساعة 10:12 يوم 13 تموز، حيث تظهر آثار انفجار القنبلة النووية التكتيكية في المشاهد المصورة التي التقطها السكان المحليون ومقاتلو الكريلا.

وذكر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) في بيانه الصادر في 14 تموز، "أنه في 11 و 13 تموز، قصف جيش الاحتلال التركي غرب وشرق زاب بالقنابل النووية التكتيكية المحظورة، إذ سُمِعَ دوي الانفجارات على بعد كيلومترات وامتد تأثير الانفجار على مساحة واسعة".

كما لفت قائد قيادة مركز الدفاع الشعبي مراد قره يلان في 12 تموز، في تقييمات لوكالة فرات للأنباء، الانتباه إلى الأسلحة المحظورة التي يستخدمها الجيش التركي، وقال:

"منذ نحو عامين ونصف، نفذت دولة الاحتلال التركي مئات الآلاف من حالات القصف، واستخدمت جميع أنواع الأسلحة الكيماوية، تم استخدام القنابل الحرارية، وإلقاء القنابل الفوسفورية، وأخيراً، تم استخدام القنابل النووية التكتيكية، التي لا تتواجد إلا في مخزون الدول الأعضاء في الناتو ولا يمكن استخدامها إلا بموافقة الناتو، ضد قواتنا في زاب ومتينا وآفاشين".

والجدير بالذكر أن هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل النووية التكتيكية تصاعدت مجدداً على مناطق الدفاع مديا، عقب اجتماع الناتو في 12 و 13 تموز الجاري.

(ف)