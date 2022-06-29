مشاهد مصورة تظهر خوف وذعر جنود الاحتلال التركي أمام قوات الكريلا

ويظهر في المشاهد المصورة التي التقطها مقاتلان قناصان في صفوف الفرق المتنقلة التابعة لقوات الكريلا، مراقبتهما لتحركات جنود الاحتلال التركي دون الكشف عن مكانهما بعد عملية القنص التي نفذاها في منطقة زاب.

المشاهد تظهر قرب المقاتلين من العدو لذا يتحدثان بصوت منخفض كي لا يكشف مكانهما، كما يتبين أن جنود الاحتلال في هذه المنطقة يعيشون حالة من الذعر وغير قادرين على رفع رؤوسهم لساعات وهم يتموهون على شكل الحجارة خوفاً من الموت، وقلقون بشأن ما إذا كانت رصاصة الكريلا ستصيبهم أم لا.

وتلتقط قوات الكريلا مثل هذه المشاهد لتظهر حقيقة جيش الاحتلال التركي الذي يدعى أنه يسطر ملاحم بطولية وينشرها في وسائل الإعلام الحربية الخاصة به.

(ف)