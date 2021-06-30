مشاهد مصورة تظهر آثار قصف الاحتلال التركي على قرى غرب كري سبي

بعد نحو شهرين من الهدوء النسبي الذي ساد جميع جبهات مقاطعة كري سبي، شهد الريف الغربي لمدينة كري سبي وخاصة قرية "عريضة، بيركيتك، كوبرلك، بير زنار، صوامع قزعلي، قرية قزعلي، لقلقو، زنوبيا، فريعان، صوان، خربة بقر، كيجقران، صليبي، كورك، عفدكو، الطريق الدولي وبعض القرى من ريف ناحية عين عيسى"، في الأسبوع الأخير قصفاً عنيفاً.

وقصفت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بالراجمات وقذائف الهاون والدبابات، القرى الآهلة بالسكان، ألحقت أضرار مادية بممتلكات المدنيين من تدمير المنازل وحرق المحاصيل وأشجار الزيتون، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين نتيجة القصف.

ورصدت وكالتنا جانب من آثار الدمار الذي لحق بممتلكات المدنيين في الريف الغربي لمدينة كري سبي بعد أسبوع عنيف من القصف المتواصل.

ويسعى الاحتلال التركي من خلال قصفه القرى الآهلة بالسكان إلى إفراغها تمهيداً لاحتلالها وتوسيع رقعة احتلاله للأراضي السورية.

(ج)

ANHA