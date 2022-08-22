مشاهد مصورة لإسقاط مروحية سكورسكي تابعة للاحتلال التركي

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) قد أصدر بياناً حول هذه العملية جاء فيه:

"كانت هناك حركة وتحليق للمروحيات في ساحة المقاومة في تلة أميدية يوم 19 آب في الساعة 21:35، كانت تحاول مروحية من طراز سكورسكي إنزال جنود جيش الاحتلال التركي في محيط خنادق القتال في ساحة الشهيد كلهات، حيث استهدفتها فرقنا المتحركة، حيث وجهت فرقنا المتحركة ضربات قوية للمروحية، والتي لم تنجح في إنزال الجنود في المنطقة، وتوجهت إلى حدود شمال كردستان، وتحطمت بالقرب من مخفر التلة في ناحية جليه، وقد استغرقت ساعات حتى احترقت بالكامل".

(ف)