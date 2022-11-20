مشاهد مجزرة ديرك

قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي ليلة أمس مناطق كوباني والشهباء وكري سبي وزركان وديرك. وفي قرية تقل بقل التابعة لديرك استهدفت طائرات جيش الاحتلال سيارة ما أسفر عن استشهاد شخصين بينهم شخص يدعى خيري وهو من أهالي مخمور وكان يعمل في حراسة محطة الكهرباء.

وبعد الهجوم توجه عدد من الأهالي إلى من مكان الاستهداف للإدلاء ببيان. حيث جاء في البيان أن المكان المستهدف هو محطة كهرباء، ويقع في موقع قريب من قاعدة للقوات الامريكية، إلا أن تلك القوات التزمت الصمت، وهي بذلك تعتبر شريكة في الهجوم.

وبعد الانتهاء من الإدلاء بالبيان وقبل أن يتفرق الأهالي تعرضوا للقصف من قبل طائرة للاحتلال التركي ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين بينهم مراسل وكالتنا عصام عبدالله وأصيب 3 أشخاص آخرين.

المشاهد التي حصلت عليها وكالتنا بعد القصف تظهر الأهالي أثناء الإدلاء ببيان في مكان الاستهداف. عدد من الأشخاص الذين شاركوا في التجمع استشهدوا جراء القصف دون التأكد من هويتهم حتى الآن.

كما تظهر المشاهد آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال التركي.

(ك)

ANHA