مشاهد لعملية YJA Star تسفر عن مقتل وإصابة 16 من جنود الاحتلال التركي

نشرت كريلا TV مشاهد لعملية نوعية، نفذتها مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار(YJA Star)، استهدفت قافلة عسكرية لجيش الاحتلال التركي في جولمرك أسفرت عن مقتل 6 جنود وإصابة 10 آخرين.
كردستان 2022-03-13T10:38:00 مركز الأخبار

وأصدر المركز الإعلامي لـقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً بصدد العملية النوعية في إطار حملة "صقور زاغروس الثورية"، جاء فيه:

"نفذت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA Star)، عملية نوعية في تمام الساعة 11:30 من يوم27  تموز ضد قافلة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي خلال متابعة تحركاتها بين قريتي بانه ويكمال جير، وذلك أثناء توجه القافلة من ناحية كفر إلى مخفر وارغنما، وأسفرت العملية الناجحة التي نفذتها مقاتلات الكريلا، عن تدمير آلية عسكرية من طراز كريبي بالكامل، ومقتل 6 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 10 آخرين.

وبعد العملية أغلق جيش الاحتلال التركي حركة المرور في طرق كفر، شمزينان، ويكمال جير، لفترة طويلة، وانتشل جثث جنوده وحطام آلياته من المنطقة".

(ف)


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