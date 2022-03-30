مشاهد عملية نوعية لـ YJA- Star ضد الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي، حول العملية التي نفذتها وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA - Star)

وقال البيان:

"في إطار المرحلة الثورية لملحمة خابور في منطقة متينا:

نفذت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة (YJA- Star) عملية نوعية في الساعة 13:00 من يوم 6 آذار الجاري، ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز في وادي كري آزاد.

وأسفرت العملية التي استهدفت فيها مقاتلاتنا نقطة مدفعية لجيش الاحتلال التركي، عن مقتل جنديين تركيين، بالإضافة إلى تدمير النقطة وسلاح المدفعية للعدو، بالكامل.

ونفذت المقاتلات في وحدات المرأة الحرة (YJA Star) هذه العملية الناجحة، بمناسبة الـ 8 من شهر آذار، اليوم العالمي للمرأة".

(س ر)