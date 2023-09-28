مشاهد عملية لقوات مجلس منبج العسكري ضد مرتزقة الاحتلال التركي

قال المركز الإعلامي لقوّات مجلس منبج العسكري على موقعه الرسمي: "رداً على هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، وفي إطار مهامها المشروعة لحماية أهالي منبج والتصدي لهجمات الاحتلال، نفذت قواتنا عملية أخرى ضد مرتزقة الاحتلال بريف مدينة منبج.

ففي تاريخ 25 سبتمبر/الجاري؛ وفي تمام السّاعة “21.00”؛ وعندما كان المرتزقة المتمركزون في قرية “الصيّادة” بريف منبج، يتحضرون لشَنِّ هجوم على نقاط قوّات مجلس منبج العسكريّ وقرى بريف منبج؛ تَمَّت مراقبة تحرُّكاتهم من قبل مقاتلي مجلس منبج العسكريّ، حيث جرى الرَدُّ على المرتزقة، ما أسفر عن مقتل أربعة مرتزقة وجرح ثلاثة آخرين.

وتؤكِّدُ قوّات مجلس منبج العسكريّ دائماً أنَّها لن تتهاون مع أيّ هجمات من قبل قوات الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته، وأنَّها سترُدُّ عليها بكُلِّ قوّة”.

(ف)