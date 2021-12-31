مشاهد الدمار الذي خلّفه قصف الاحتلال التركي على ناحية زركان

تمكن مراسلنا في ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، ظهر اليوم، من الوصول إلى قرية الأسدية، التي تعرضت مساء أمس لقصف مدفعي عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وشهدت الناحية، يوم أمس الخميس، هجمات عنيفة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، استهدفوا خلالها أكثر من 10 قرى مأهولة، من ضمنها "قرية الأسدية"، بأكثر من 50 قذيفة، من القواعد التي يتمركزون فيها شرق مدينة سري كانيه المحتلة.

وتوضح المشاهدة التي التقطها مراسلنا داخل قرية الأسدية الواقعة في الجهة الشمالية لمركز ناحية زركان، هول ما شهدته الناحية وقراها ليلة أمس، نظراً لما خلفه القصف المدفعي العنيف لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته من أضرار بممتلكات المواطنين في الناحية.

وأسفر قصف الاحتلال التركي أمس عن استشهاد امرأتين وطفل، وقد وثق مراسلونا أسماء الشهداء "جواهر موسى النهار، وشقيقتها جمالة موسى النهار، والطفل علام علي العيسى البالغ من العمر عامين), بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين، وهم كل من: (الطفلة علا علي العيسى عامين والطفل محمد عيسى العلي (5 أعوام)، ومحمد خلف (33عاماً)، والطفل محمد عبد الحميد (1 عام)، وخشمان حسن خلف.

وتظهر المقاطع المصورة "المنازل التي دمرت وانهارت بالكامل، وأخرى متضررة بشكل شبه كامل، والأثاث المبعثر جراء القصف، والحفر التي تشكلت نتيجة وقوع القذائف المدفعية والصاروخية".

(ف)

ANHA