مشافي أمريكا تشبه ميادين الحرب السورية وانهيار المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان

تطرقت الصحف العالمية، اليوم الأربعاء، إلى الكارثة التي تحصل في المشافي الأوروبية في ظل انتشار وباء كورونا، ومنع الولايات المتحدة إيران من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وأيضاً انهيار المباحثات بين حركة طالبان وأفغانستان.

الإندبندنت: طبيب سوري يصف مشافي شيكاغو بأنها ساحة حرب كسورية

وتحدثت الإندبندنت عن الصعوبة التي تعانيها المشافي الأمريكية في ظل انتشار وباء كورونا وقالت:" يصف الدكتور السوري زاهر سحلول عمل المستشفيات في شيكاغو بالعصب، حيث تموت الطواقم الطبية غير المحمية، والأجنحة المكتظة للغاية بالمرضى، كما تمتلئ الممرات بالأسرّة، ويتعين على الأطباء اتخاذ قرارات صعبة بشأن من يعيش ومن يموت، لعدم قدرتهم على إنقاذهم جميعاً.

وشاهد سحلول ما يشبه ذلك في ساحات المعارك بسورية، خلال مهماته الإنسانية العديدة إلى وطنه الأم، طوال فترة الحرب الأهلية المدمرة التي دامت تسع سنوات في البلاد.

ويقول سحلول، الذي يعمل أخصائي رعاية حرجة في مستشفيين في شيكاغو "لم أتخيل أبداً أننا سنواجه في الولايات المتحدة ما نواجه في سوريا، إنها سخرية، هذه أشياء كنا نتحدث عنها منذ سنوات هناك في سورية، ونراها الآن في أمريكا".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، امتلأت المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب الفيروس التاجي، قارن بعض الأطباء والممرضات في الخطوط الأمامية الأجنحة التي يعملون فيها بمنطقة حرب، إنها مقارنة يتفق معها الدكتور سحلول، الذي رأى ما جرى في سورية وأمريكا على حد سواء.

ويقول سحلول "إنها تبدو كمنطقة حرب، هناك العديد من أوجه الشبه بين سوريا وما يجري في الولايات المتحدة، من النقص في الإمدادات الطبية، ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس، وصعوبة تخصيص الموارد".

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تمنع إيران من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

وتعليقاً على الأزمة الأمريكية الايرانية قالت صحيفة وول ستريت جورنال:" يقول مسؤولو إدارة ترامب إن طهران لديها حسابات بمليارات الدولارات لا تزال تحت تصرفها.

وتخطط الولايات المتحدة لعرقلة طلب إيران الطارئ الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتمويل طهران، وتقول إنها بحاجته لمحاربة أزمة الفيروسات التاجية.

وقال مسؤولون كبار في إدارة ترامب إن الحكومة الإيرانية لديها حسابات بمليارات الدولارات لا تزال تحت تصرفها، وقالوا أيضاً إنه إذا سمح لهم بالاستفادة من تمويل صندوق النقد الدولي، فستتمكن طهران عندئذٍ من تحويل تلك الأموال أو غيرها لمساعدة اقتصادها، الذي أضعفته العقوبات الأمريكية، أو تمويل المقاتلين في الشرق الأوسط، بدلاً من احتواء جائحة الفيروس التاجي".

نيويورك تايمز: تبادل الأسرى في أفغانستان ينهار مع انسحاب طالبان من المحادثات

صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن انهيار المحادثات بين أفغانستان وطالبان وقالت:" انتهت المناقشات مع المتمردين في كابول، حيث رفض المسؤولون الأفغان ضم كبار قادة طالبان في الدفعة الأولى من السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم.

وبعد أسبوع من المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان بشأن تبادل الأسرى -الذي يُعتبر حاسماً للحفاظ على اتفاق سلام هش بين المتمردين والولايات المتحدة ـ يبدو أنه انهار يوم الثلاثاء، حيث أمر قادة طالبان فريقهم بالانسحاب من المناقشات.

ويدعو اتفاق تم توقيعه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في فبراير/ شباط، بدأ فيه انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، إلى تبادل آلاف السجناء قبل أن يجلس الجانبان الأفغانيان معا لإجراء محادثات بشأن تقاسم السلطة في المستقبل، لكن مقايضة السجناء، التي كان من المقرر إجراؤها على دفعات، واجهت معوقات وعقبات على طول الطريق، مما يهدد بالكشف عن صفقة تأمل إدارة ترامب أن تشير إلى نهاية أطول حرب في أمريكا.

وبعد أسابيع من ضغوط الدبلوماسيين الأمريكيين، وافقت حكومة الرئيس أشرف غني على إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان على مراحل في خطوة غير مسبوقة، ووصل فريق تقني صغير من المتمردين إلى كابول لإجراء مناقشات مع المسؤولين الأفغان بشأن التحقق من الهويات قبل الإفراج، لكن يبدو أن هذه المناقشات الفنية قد انهارت الآن بعد أسبوع، حيث اتهم كل طرف الآخر بعدم الثقة.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم فريق التفاوض لطالبان "تم الإفراج عنهم تحت ذريعة أو أخرى "لن يشارك فريقنا الفني في اجتماعات غير مثمرة".

وحتى بعد أن أصدرت طالبان بيانا قالت فيه إنها تنسحب من المحادثات، يأمل المسؤولون الأفغان في عقد اجتماع آخر بين الفرق الفنية المقرر عقده في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

(م ش)