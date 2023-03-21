مشاعل نوروز تتّقد في 9 مدن في شمال كردستان

تُقام احتفاليات نوروز الختاميّة التي أُهديت هذا العام لضحايا الزلزال في 9 مراكز ونواحي في باكور كردستان (شمال كردستان).

إذ تتقد مشاعل نوروز، اليوم في كلّ من آمد، جزير، نسيبين، بانوس، بازيد، جيهان بيلي، جانقالي، باندرما وكولان، تحت شعاري "نوروز في كلّ مكان، حريّة في كلّ زمان" و"نحو الحريّة بشعلة نوروز".

آمد

تدّفق أهالي آمد إلى ساحة نوروز على شكل حشود ضخمة أشبه بالسيول، وبدأت الاحتفاليّة بعد الوقوف دقيقة صمت.

نسيبين

وتوافد أهالي نسيبين إلى ساحة الاحتفاليّة بأزيائهم القوميّة، حيث استقبلوا نوروز بترديد شعاري "يحيا القائد آبو" و "تحيا مقاومة نوروز".

جزير

وإحدى المناطق التي تُقام فيها الاحتفاليّات الختاميّة هي جزيرة بوتان، حيث تُقام الاحتفاليّة في ساحة نوروز الواقعة في حي بانه خاني. وتوافد الأهالي إلى ساحة الاحتفاليّة من مركز شرنَخ ونواحي سلوبي، هزخ، قلبان، إلكه وباسا منذ ساحات الصباح الباكر. ومع توافد أهالي جزيرة بوتان تمتلئ ساحة الاحتفاليّة شيئاَ فشيئاً، إذ يدخل الأهالي إلى الساحة من محورين.

بازيد

تجمّع العديد من المواطنين أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في بازيد، منذ ساعات الصباح، وخرجوا في مسيرة مشاعل باتجاه ساحة نوروز.

(ر)