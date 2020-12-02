مصدر: تركيا تحوّل أوروبا وأمريكا إلى سوق للزيت المسروق من عفرين المحتلة

وكشف مصدر من ناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة أن جيش الاحتلال التركي استولى على معصرة "عابدين عربو" من أهالي ناحية جندريسه الواقعة شرقي الناحية على طريق عفرين جندريسه مقابل مفرق قرية حميلك.

وأضاف ذات المصدر، أن جيش الاحتلال يخزن صفائح الزيت المسروقة في تلك المعصرة، ويهربها عبر معبر يقع في قرية حمام بناحية جندريسه إلى دولة الاحتلال التركي ومن ثم إلى أوروبا وأمريكا.

وتقول تقارير غير رسمية إن تركيا سرقت نحو 90 ألف طن من زيت الزيتون من مقاطعة عفرين المحتلة.

وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن المجموعات المرتزقة تستولي على زيت الزيتون بسعر رخيص وتهرّبه إلى خارج سوريا بأسعار باهظة.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق لشبكة "ديلي بيست" الأميركية، أن جيش الاحتلال التركي يقوم بتهريب الزيت العفريني الى أوروبا وأميركا.

وقبل أيام، تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر آلاف من صفائح الزيت مجمعة في معصرة "عابدين عربو" لتهريبها عبر معبر قرية حمام إلى دولة الاحتلال التركي.

(م)

ANHA