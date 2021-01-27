مصدر: مرتزقة العمشات تختطف أهالي قرية كاخرة المحتلة

وأفاد المصدر أن المجموعات المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي بدأت في ساعات الصباح الأولى، بخطف أهالي القرية وبشكل تعسفي.

المصدر بيّن لمراسلنا أن نصف أهالي القرية اختُطفوا، رجالًا ونساء وصغارًا وكبارًا، وجاءت الحملة بعد تعرض سيارة لمرتزقة العمشات للحرق.

وبحسب المصدر نفسه، فإن عمليات الاختطاف ترافقت مع فرض حالة حظر التجوال في القرية، ومنع الأهالي من الدخول والخروج.

والجدير بالذكر أن مرتزقة العمشات التابعين لجيش الاحتلال التركي أقدموا في الفترة الأخيرة على إخراج السكان الاصليين من منازلهم ونقلهم إلى خيم نصبت على أطراف القرية، لتوطين أسرهم فيها.

(بـ ر/ هـ ن)

ANHA