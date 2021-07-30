مصدر: مختطفون في سجون الاحتلال بعفرين يعلنون الإضراب عن الطعام

وأوضح مصدر من عفرين المحتلة، أن سكان عفرين الأصليين المختطفين في سجون الاحتلال وسجون المرتزقة في عفرين المحتلة، أضربوا عن الطعام منذ مدة. ولم يمك المصدر معلومات دقيقة عن توقيب البدء بالإضراب عن الطعام.

وبحسب المصدر إن الحالة الصحية للمختطفين تراجعت كثيراً، فيما رفضت مرتزقة ما تسمى "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال التركي، التدخل الطبي للكشف عن حالة المضربين عن الطعام.

وأشار المصدر بأن عدداً كبيراً من المختطفين في سجون الاحتلال والمرتزقة، أعلنوا الإضراب بسبب عدم الإفراج عنهم، والسياسات التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المختطفين في السجون والمعتقلات.

وتواصل الاستخبارات التركية إلى جانب مرتزقتها اختطاف المدنيين الكرد في عفرين المحتلة، منذ احتلالها لعفرين في آذار من العام 2018.

وبحسب الفارين من السجون والمعتقلات المخفية للاحتلال التركي في عفرين المحتلة، في أوقات متفرقة فإنهم أكدوا ممارسة أفظع أنواع التعذيب والجرائم اللاأخلاقية بحقهم في المعتقلات، دون تمييز بين نساء ورجال.

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