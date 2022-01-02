مصدر: إيران تنازلت عن بعض مطالبها في فيينا

وأوضح مصدر إيراني مطلع لموقع "نور نيوز" الإخباري، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الأحد أن الوفد الإيراني تراجع بالفعل عن بعض مطالبه، بحسب ما نقلته شبكة "العربية/ الحدث".

وأشار إلى أن الأنباء التي تفيد بأن "روسيا والصين أقنعتا إيران بالتخلي عن بعض مطالبها الأساسية في محادثات فيينا صحيحة"، بحسب ما نقلته شبكة إيران انترناشيونال.

إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن هذا النهج لا يعني "الرضوخ المطلق" لوجهات النظر الروسية والصينية، بل يعني أن طهران عدلت مقترحاتها "بالتشاور مع البلدين".

يذكر أن المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف كان أوضح الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلت مجلة "فورين بوليسي الأميركية"، أن بلاده والصين حثتا الوفد الإيراني على تقديم بعض التنازلات والتفاوض انطلاقاً من المسودة التي تم التوافق عليها في الجولات السابقة مع الأوروبيين.

فيما غرد المسؤول الروسي المتفائل في أغلب الأوقات، خلال الأيام الماضية بأن المحادثات سجلت تقدماً وإن كان طفيفاً.

يذكر أن الجولة الأحدث من المفاوضات النووية الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015، والتي تشارك فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى جانب الصين وروسيا، استؤنفت بالعاصمة النمساوية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ويتوقع أن تكون تلك الجولة التي أتت بعد 7 جولات سابقة "الأخيرة"، على أن تستمر عدة أسابيع، علماً أن مصادر دبلوماسية أوروبية كانت حذرت سابقاً من أن الوقت ينفد أمام إحياء الاتفاق، محذرة من إطالة التفاوض أو المماطلة.

(ل د)