مصدر: اختطاف نساء من عفرين ومستوطنون يعتدون على امرأة

وأفادت المصادر لوكالة أنباء هاوار باختطاف مرتزقة الجبهة الشامية زوجة المواطن خليل عطار وتدّعى "زينب" من حي الأشرفية في مدينة عفرين، وسرقة أموالهم من المنزل والتي تقدّر بـ 2500 دولار.

وفي ناحية جندريسه تعرّضت المواطنة كلستان إيبش للضرب المبرح من قبل مستوطني الغوطة، بعد رفضهم الخروج من منزلها الكائن في ناحية جندريسه.

كما أكّد المصدر أنّ الاستخبارات التركية اعتقلت عدداً من قيادات فصائل المرتزقة ومن بينهم المرتزق عبد الله حلاوة قائد مرتزقة الحمزات، وأرسلتهم إلى الأراضي التركية للتحقيق معهم، على خلفية التفجير الذي ضرب القاعدة التركيّة في قرية الغزاوية والتفجير القوي الذي ضرب وسط مدينة عفرين المحتلّة في الـ 14 من الشّهر الجاري.

هذا ويسيطر مرتزقة الحمزات الذين يعملون بأمر مباشر من الاستخبارات التركية على قرى الغزاوية وباسوطة وكورزيلة وعدد من القرى في ناحية شيراوا.

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ANHA