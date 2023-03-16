مصدر تركي: تأجيل اجتماع نواب وزراء خارجية الرباعي إلى موعد غير محدد

قال مصدر بوزارة الخارجية التركية، اليوم، إن اجتماع نواب وزراء خارجية (روسيا وتركيا وإيران وسوريا)، كان مقرراً هذا الأسبوع، وأرجأ إلى موعد غير محدد، حسب وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن نواب وزراء خارجية الدول الأربع سيجتمعون هذا الأسبوع في موسكو، قبل محادثات مقررة بين وزراء الخارجية في وقت لاحق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن الاجتماع تأجل "لأسباب فنية" دون الخوض في تفاصيل.

وفي علامة على تقارب محتمل بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، عقد وزيرا (الدفاع السوري والتركي) محادثات في موسكو في كانون الأول، إلى جانب نظيرهما الروسي.

في كانون الثاني، قال جاويش أوغلو إنه قد يلتقي بنظيره السوري في شباط؛ لمناقشة التطبيع بين البلدين.

وقال جاويش أوغلو، بعد لقائه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي، إن إيران تريد الانضمام إلى المحادثات بين تركيا وسوريا وروسيا، ووافقت تركيا على ذلك.

(م ش)