مصدر روسي يكشف عن نقاشات حول اجتماع مقبل لرباعي أستانا

وقال مصدر في الخارجية الروسية لمراسل "نوفوستي" إنه تتم مناقشة موضوع الاجتماع الجديد لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، ويتطلب ذلك تزامن جداول أعمالهم.

وأضاف المصدر: "تجري مناقشة هذا الموضوع. لكن من أجل الوصول إلى النتيجة يجب أن تتوافق جداول عمل جميع الوزراء. العملية مستمرة".

وعلى الرغم من عدم توضيح هدف الاجتماع إلا أنه غالباً سيتم مناقشة ملف التطبيع بين دمشق والاحتلال التركي حيث شهد هذا المسار حالة من التباطؤ والجمود بعد انتهاء الانتخابات التركية وإعادة انتخاب أردوغان رئيساً.

وفي 21 يونيو الماضي، أعلن المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، انتهاء مسار أستانا مع ختام جولته العشرين، بعيد دعوة من الخارجية الكازاخية إلى أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير، وذلك يضع تساؤلات عن المسار القادم.

وكانت الجولة الأخيرة من المسار قد ترافقت مع عقد اجتماع رباعي ضم حكومة دمشق وكل من روسيا وإيران والاحتلال التركي، في إطار التطبيع بين دمشق وأنقرة.

(ي ح)