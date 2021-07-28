مصدر قضائي تونسي: فتح تحقيق مع ثلاثة أحزاب سياسية بينها النهضة

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً مع 3 أحزاب سياسية، من بينها حزبي النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيهم أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019.

وطبقاً لرويترز، فقد فُتح التحقيق في 14 تموز/ يوليو قبل قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً في خطوة وصفها كلا الحزبين بأنها "انقلاب".

وأفادت الوكالة، أن الحزب الثالث الذي يواجه التحقيق القضائي هو "عيش تونسي"، بحسب الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، الذي أكد فتح التحقيقات مع الأحزاب الثلاثة.

وفي الساعات التي أعقبت إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الأحد، تجمعت حشود ضخمة لدعم قرارات الرئيس التونسي، وتعالت الهتافات والزغاريد في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.

كما اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاثنين، قراراً بتعطيل العمل لمدة يومين في البلاد، وحظراً للتجوال لمدة شهر.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية، أن سعيد أصدر أمراً رئاسيّاً يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من الثلاثاء 27 تموز/ يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

(م ش)